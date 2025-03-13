沃爾瑪要求供應商降價 分析：中企為生存最終恐讓步

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（中央社台北13日電）美國零售巨頭沃爾瑪傳出要求中國供應商大幅降價，並因此遭中國商務部等有關部門約談。分析稱，在當前供過於求的市場環境，中國供應商為求生存須力保訂單，沃爾瑪要求降價的成功率很高。

中國官媒旗下新媒體「玉淵譚天」昨天援引知情人士報導，中國商務部等相關部門11日約談沃爾瑪（Walmart），原因是沃爾瑪要求部分中國供應商大幅降價，企圖將美國對中國加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商和消費者。

約談重點還強調「若沃爾瑪執意壓價，等待沃爾瑪的就不只是約談了」。

美國之音今天在報導中引述一名中企供應商員工證實，沃爾瑪通城外貿公司確實有要求降價，而他所在的公司已為此調降了3個百分點。

這名員工此前曾在社群媒體透露，他任職的公司稍早前已經降價6%，工廠年營收目前約人民幣1億元，利潤只剩5%，靠著中國政府提供的出口退稅在苦撐。

該員工表示，公司若不接受殺價、失去訂單，就會倒閉，因為「我們不做，還有比我們單價低10%的小公司做」。

報導稱市場觀察人士普遍認為，沃爾瑪要求降價的成功率很高，因為中企供應商必須力保訂單，否則恐將出現轉單效應。

一名在北京的消費產業分析師表示，沃爾瑪及其所屬的山姆會員商店（Sam's Club）一向是對中國供應商比較友好的零售商，但這次為了因應關稅或競價，仿效比亞迪等中企對供應商壓價的作法「可以理解」。

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這名分析師認為，此舉雖非市場良性發展，但以比亞迪成功壓價的前例來看，中國供應商最後恐怕還是要對沃爾瑪讓步。在供過於求的市場環境，中企供應商的利潤空間這些年都處於持續承壓狀態，也只能先忍著，不可能為此丟了沃爾瑪這麼大的客戶。

中國電動車龍頭比亞迪此前也傳出要求供應商降價10%的消息。比亞迪當時流傳在網上的相關信件表示，市場競爭今年進入「大決戰」、「淘汰賽」，為增強比亞迪乘用車競爭力，比亞迪需要整個供應鏈共同努力、持續降低成本，比亞迪因此對供應商提出要求：自2025年1月1日起降價10%。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1140313