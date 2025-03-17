美國之音停擺 中國官媒環時出言嘲諷

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（中央社台北17日電）川普政府15日強制美國之音、自由亞洲電台等國營媒體新聞從業人員停職休假。中國官媒環球時報今天發表社評指美國之音等為了滿足美國意識形態而大肆攻擊他國，「這條涉及中國謊言的產業鏈，沒有金主難以為繼」。

環球時報社評表示，美國之音成立於1942年，是冷戰時期意識形態對抗的「輿論打手」，被公認是華盛頓精心包裝的「實施和平演變輿論機器」，與自由亞洲電台、自由歐洲電台相同，都為了滿足美國意識形態需求而對他國大肆攻擊。

該社評表示，美國之音員工被停職，印證了這條涉及中國的謊言「認知戰」產業鏈沒有金主輸血難以為繼。美國之音也好、反中智庫也罷，預算被削減、人員遭裁撤、甚至徹底關閉都是必然的。

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社評表示，在資訊時代，一些傳統西方媒體手中的訊息壟斷權力正在被打破。美國之音以「謊言工廠」維持的敘事霸權，精心構築「輿論鐵幕」，在無數媒體、自媒體眼見為實的內容衝擊下也搖搖欲墜。

社評宣稱，當更多美國人開始穿破「訊息繭房」，美國之音的妖魔化敘事終將淪為時代的笑柄。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1140317