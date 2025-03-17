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北京官員：中國願參與烏克蘭未來重建工作

2025/3/17 19:45
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（中央社台北17日電）針對中國未來是否將就烏克蘭停止戰爭、恢復和平和未來重建提供幫助，中國國家國際發展合作署發言人李明今天說，中方願繼續「根據當事方的意願」提供「力所能及的幫助」，其中也包括參與烏克蘭未來重建的工作。

中國官方結合商務部原有的對外援助工作，以及外交部對外援助協調工作，於2018年3月成立的中國國家國際發展合作署今天舉行記者會，李明在回答媒體提問時，作上述表示。

澎湃新聞報導，有媒體提問，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月23日在基輔舉行的記者會上表示，希望能在烏克蘭停止戰爭、恢復和平和未來重建中得到中國的幫助，中方對此有何表態？

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李明首先聲稱，「烏克蘭危機」爆發以來，中國共向烏克蘭提供了4批人道主義援助。中方將「繼續做維護世界和平穩定的積極力量，捍衛全球公平正義的進步力量」。

他接著說，中方願繼續「根據當事方的意願」，提供「力所能及的幫助」，其中也包括參與烏克蘭未來重建的工作。（編輯：邱國強）1140317

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