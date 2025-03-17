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中國外交部以「軍事行動」一詞 證實共軍戰備警巡

2025/3/17 21:06
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（中央社台北17日電）國防部今天稍早表示，共軍機艦今天上午在台灣周邊海空域執行「聯合戰備警巡」。中國外交部發言人毛寧下午對此聲稱，中方「有關軍事行動」是「必要、合法、正當之舉」等語，形同證實這項「聯合戰備警巡」的存在。

中國對台實施具軍演性質的行動，2024年底起有從高調宣示轉為「不宣示先實施」的傾向。今年2月26日，國防部指共軍違反國際慣例，無預警在距高雄、屏東外海約40海里處海域劃設操演區，並宣稱將進行射擊訓練。

但中國國防部發言人吳謙2月27日在記者會回答此事時聲稱，「台有關部門」針對共軍「例行演訓活動」發表的言論「純屬炒作」，中方要求「其停止耍心機，蹭熱點」。這一回答，形同只承認這是「例行演訓」，而非「射擊訓練」。

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相較於中國軍方上述低調回應，北京日報報導，毛寧下午在中國外交部例行記者會回答相關提問時聲稱，中方「有關軍事行動」是「捍衛國家主權、安全和領土完整的必要、合法、正當之舉」，是「對外部勢力執意縱容支持台獨行徑的堅決回應」，是「對台獨分裂勢力倒行逆施的嚴正警告」。

毛寧同時向美國喊話，敦促美方確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」，兌現美國歷屆政府「在台灣問題上所做的鄭重承諾」，「停止越線挑釁行徑，慎之又慎處理台灣問題」，不要對台海和平穩定和中美關系造成進一步的嚴重損害。（編輯：邱國強）1140317

毛寧
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