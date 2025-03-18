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因應美中關稅戰 中國官媒：商務部助外貿企業內銷

2025/3/18 12:04
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（中央社台北18日電）美中關稅戰開打，中國官媒旗下新媒體「玉淵譚天」微博公眾號17日發文表示，為抵禦外部衝擊，中國商務部將採取系列措施幫助外貿企業拓展內銷，並指這將是一項長期戰略。

「玉淵譚天」微博公眾號17日發文表示，據知情人士透露，中國商務部部長王文濤上週末在上海調研內外貿一體化工作，了解外貿產品拓內銷情況，包括調研了紡織品外貿企業東方國際（集團）有限公司。

文章表示，紡織品和服裝是中國對美出口的重要商品，去年中國對美出口占中國紡織品服裝總出口的17%左右，美國從中國進口占美國總進口的24%左右。但紡織品和服裝出口的利潤空間卻在變小，美國對中國加關稅下，美國企業要求中國供應商降價。

文章表示，外貿企業轉內銷，面臨不了解國內市場等問題。中國商務部這次幫助外貿企業拓展內銷，向市場釋放了3個訊號，包括外貿企業轉內銷有充足的發展空間，中國國家統計局日前發布的數據顯示，今年1至2月中國社會消費品零售總額年增4.0%，高於此前彭博社等預期的3.8%，高於去年12月的3.7%。

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第2個訊號是，對於外貿企業擔憂的問題，如回款的問題，商務部將給予相應的保障支持。第3個訊號是，推動內外貿一體化，幫助外貿企業拓內銷，將是一項長期戰略，而不僅僅是面對外部衝擊時採取的臨時性措施。

文章表示，商務部為外貿企業拓展內銷搭建平台，將聚焦於促進內外貿渠道對接、品牌對接、產銷對接、標準對接的4方面，讓外貿企業可以順利進入國內市場。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140318

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