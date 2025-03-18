兩岸交流風險 陸委會：北京認為「不統就是獨」

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（中央社記者李雅雯台北18日電）陸委會副主委沈有忠今天在一場校園座談表示，中國大陸必須對兩岸交流障礙、風險等問題負主要責任，對於北京來說「不統就是獨」，導致兩岸交流產生阻礙、風險升溫。

沈有忠18日在政治大學東亞研究所演講，講題為「當前兩岸關係與政府兩岸政策」。沈有忠表示，客觀事實來看，兩岸互動愈來愈少、趨於單向，這件事情兩岸都有責任；不過中國大陸必須對兩岸交流複雜化、政治化、有風險負更多責任。

沈有忠提到，中共持續對台法律戰，包括20年前制訂「反分裂國家法」，後又有「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」（懲獨22條），深深地影響目前兩岸交流、兩岸關係。

他指出，「懲獨22條」對於「獨」的定義寬鬆，對於北京來說，現在是「不統就是獨」，這也是對岸執行法規基礎，過往還可以維持現狀，在現狀中進行交流，現在是「不主張統一就是獨」，已經發生數起在陸的台灣民眾被騷擾、被拘禁案例。

沈有忠舉例社運人士楊智淵在陸被控「分裂國家」罪名判刑9年例子。「你們會認為楊智淵是『台獨首謀』嗎」、「這樣的話其他政治人物要叫什麼，首謀N次方嗎」，沈有忠直言，對岸對於統獨拿捏界線、詮釋模糊，構成台灣民眾赴陸風險。

沈有忠提到，中國大陸不允許陸生來台就讀學位，目前為止也不許可觀光自由行、陸客團來台；台灣對於赴陸求學、赴陸旅遊等持開放態度，最多是提醒可能發生的風險，對岸說要開啟大交流時代，「不過到底是誰在阻擋交流」。

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沈有忠強調，政府提倡兩岸健康有序交流、持續堆疊善意，不過對岸將兩岸交流當作政治工具，政治化、複雜化的同時又對台加大軍事威嚇，時時拿著「狼牙棒」，政府必須對於交流更加地謹慎，至少人身安全要在可控範圍內。

沈有忠總結，兩岸交流必須慎防對岸破壞兩岸現狀的特定目的，「現狀就是中華民國作為一個民主自由的主權國家，希望國人能夠團結起來，一起捍衛我們的底線－自由民主的生活方式」。（編輯：周慧盈）1140318