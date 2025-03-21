接獲炸藥恐嚇信 陸委會：安檢後未發現可疑物品

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（中央社記者李雅雯台北21日電）陸委會接獲恐嚇電子郵件指稱將在辦公大樓放置炸藥。陸委會今天晚間表示，第一時間報案，安檢後未發現炸藥或可疑物品，後續交由警方偵辦處理，嚴厲譴責恐嚇社會治安行為。

大陸委員會（陸委會）21日透過新聞參考資料表示，接獲恐嚇電子郵件指稱將在陸委會所在中央聯合辦公大樓（北棟）放置炸藥，郵件內容要求陸委會聲明反對法輪功與神韻藝術團，否則將予以引爆炸藥。

陸委會指出，第一時間完成報案，會同相關單位安全檢查辦公大樓後，均未發現所謂炸藥或可疑物品，全案後續交由警方偵辦處理。

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陸委會嚴厲譴責不法人士製造恐嚇社會治安違法行為。陸委會強調，絕不接受也不會容忍有心人士採取非理性甚至違法手段威脅社會治安與國家安全，政府對於這種違法行為一定依法處理。

台北市政府警察局中正一分局表示，地點在中央大樓，由保六總隊實施防爆場檢及偵蒐後，未發現疑似爆裂物。經初步調查，郵件內提到反對法輪功及神韻等字詞，這與數位發展部日前接獲電子郵件為同一郵件位址，IP位置在印度。（編輯：呂佳蓉）1140321