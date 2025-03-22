中日韓外長會 王毅：為三方領導人會議營造良好條件

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（中央社記者謝怡璇北京22日電）中國外交部長王毅今天在東京出席第11次中日韓外長會後表示，三方就舉行第10次中日韓領導人會議進行溝通，並將面向周邊展開中日韓合作，帶動地區共同發展。

據新華社今天報導，東京當地時間22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席第11次中日韓外長會後，同日本外務大臣岩屋毅、韓國外交部長趙兌烈共同會見記者。

王毅表示，中日韓三方肯定第9次中日韓領導人會議以來三國合作取得的積極進展，一致認為在國際格局變亂交織、世界經濟復甦乏力背景下，中日韓有必要、也有責任進一步加強溝通，增進互信，深化合作，為地區和平發展提供更多穩定因素。

王毅並提出4點主張。首先，他呼籲鞏固合作勢頭，在落實去年三國領導人會議確定的6大關鍵領域合作基礎上，拓展新領域、培育新動能、打造新亮點。三方也就年內舉行第10次中日韓領導人會議進行溝通，將努力為此營造良好條件。

王毅稱，要加強多邊協作。三方將加強在東協與中日韓、東亞峰會等機制下的協調配合，面向周邊展開「中日韓+」合作，帶動地區共同發展，並相互支持當好亞太經濟合作（APEC）東道主，推進開放的區域主義；堅持多邊主義和自由貿易，推動經濟全球化向更加普惠包容方向發展。

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王毅表示，同時將推進區域經濟一體化，三方將繼續就重啟三國自貿協定談判、推動區域全面經濟夥伴協定（RCEP）擴員、維護地區產供鏈穩定暢通等保持溝通；推動深化交流互鑒，三方將辦好2025年至2026年中日韓文化交流年，並加強社會民生和綠色低碳等領域合作。

新華社報導，三方充分肯定中日韓合作秘書處工作，同意延長秘書處協商委員會任期。（編輯：廖文綺）1140322