中國新成立清史研究中心 打造「正確歷史觀」

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（中央社記者張淑伶上海25日電）中國官方編寫近20年的清史在2018年送審後，至今仍未完成，近日反交由新成立的中國社會科學院清史研究中心繼續。中國社科院表示，要造就一支「黨信得過、靠得住、用得上的清史研究國家隊」。

中新網報導，中國社會科學院清史研究中心成立大會21日在北京舉行。來自中國社會科學院、中國第一歷史檔案館、故宮博物院、中國人民大學、中央民族大學等15家科研院所和大學的35位專家學者參會。

會議認為，成立清史研究中心，就是要團結匯聚全國清史研究精銳，整合優勢資源、創新研究方法，「牢牢把握清史研究國際話語權，傳播正確歷史觀，講好清代歷史故事，努力構建中國自主的清史研究知識體系」。

會議指出，要努力打造清史研究的中國學派，造就一支黨信得過、靠得住、用得上的清史研究國家隊，推動中國清史研究走深走實。

清朝已經覆滅113年，但中共建政後編寫清史過程崎嶇。港媒星島日報報導。2002年，官方決定編修清史，由國家清史編纂委員會主持，動用2000多人編寫。

2018年9月，「清史」送審稿上報中央。2019年，中央交由新成立的中國社科院中國歷史研究院負責審讀，並且成立審讀工作領導小組。2023年6月，中國官媒央視報導，「清史」106冊共計3200萬字書稿的審讀工作初步完成。

1990年代開始，美國漢學界興起「新清史」研究風潮，他們重視漢語以外的檔案，強調清朝的滿洲元素有別於中原王朝的朝代特徵，清朝不是過去中國的改朝換代，甚至認為清朝不等於中國，中國只是清帝國的一部分。

新清史的觀點對「大一統」、「中國認同」及「漢化」等觀點構成挑戰，清史因此成為具有敏感性的議題。

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2018年送審的「清史」沒有通過審查，美媒華爾街日報去年報導，審讀者表示，書稿應強調清朝統治者「統治了一個統一的多民族國家」。這種說法有助中共證明目前對蒙古族、藏族、維吾爾族和其他非漢族群體聚居的廣泛領土的統治具正當性。

此外，審讀者希望淡化西方對清朝政治改革的影響，同時強調外國帝國主義對中國社會的負面影響。還有審讀者批評書稿「沒有為人民說話」、過於偏離官方觀點等。（編輯：周慧盈）1140325