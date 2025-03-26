陸為「境外敵對勢力」 陸委會：符合反滲透法

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（中央社記者李雅雯台北26日電）總統賴清德日前界定，對岸為「境外敵對勢力」。中國大陸國台辦批評，把兩岸關係等同「敵對關係」、加劇台海緊張；陸委會回應，中共長年對台文攻武嚇，符合反滲透法定義。

大陸委員會（陸委會）26日透過書面表示，依據反滲透法定義，「境外敵對勢力」是指「和我國交戰、武力對峙，或主張採取非和平手段危害我國主權國家、政治實體或團體」。

陸委會強調，中共多年來對台文攻武嚇、統戰滲透，嚴重危害國家主權與安全，明確符合反滲透法定義。中共始終不放棄武力犯台，持續加大對台複合性施壓，這才是造成兩岸關係緊張根源。

陸委會指出，政府將持續落實「和平四大支柱行動方案」及「國安統戰威脅17項因應策略」，強化全社會防衛韌性；再次呼籲北京停止對台文攻武嚇，務實改善兩岸關係。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。

國台辦發言人陳斌華指稱，將大陸界定為「境外敵對勢力」，這是把兩岸關係等同於「敵對關係」，「這是在大開歷史倒車、在猖狂挑釁大陸方面、在加劇台海緊張局勢」。（編輯：呂佳蓉）1140326