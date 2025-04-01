共軍軍演以黑神話悟空宣傳 中國官媒稱展現強大戰力

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（中央社台北1日電）共軍今天宣布對台進行軍演，解放軍東部戰區並發布一部名為「降妖除魔」的影片，將電玩「黑神話悟空」的片段融入其中。中國官媒稱，影片藉由孫悟空的招式展現解放軍的強大戰力，強烈震懾意味濃厚。

今天上午，中共解放軍東部戰區表示，4月1日開始，東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓。中國官媒央視配合以「東部戰區組織陸海空火等兵力位台島周邊開展聯合演訓」為題進行直播，播放軍演過程與宣傳。

解放軍東部戰區隨後於微信公眾號發布一部名為「降妖除魔」的影片，展示解放軍軍力與威嚇的意圖明顯。由於這部影片中運用了多段中國電玩遊戲「黑神話悟空」的片段，在中國的網路社群中引起討論。

據中國官媒環球時報，「降妖除魔」這部影片將孫悟空的斬妖技能與解放軍強大戰力無縫連結，凸顯解放軍打獨、滅獨指向。

文中進一步稱，筋斗雲、分身術、隱身術、定身術、立棍、劈棍等黑悟空的經典招式與解放軍對應，展現解放軍快速機動、多維打擊、隱蔽突防、偵察預警、指哪打哪的強大戰力。同時，影片中展現解放軍的定點偵察能力，「台獨武裝和台獨分子在解放軍眼中早已透明如無物，震懾意味相當濃烈」。

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報導指出，解放軍運用「黑神話悟空」構建影片，實際上暗藏玄機，因為這個遊戲是以「未竟」為主題，玩家以「天命人」的身份為了達成「未竟之業」。這部影片「不僅是對島內反抗威權、矢志覺醒天命人的強勢召喚，更吹響了完成統一大業，實現中華民族偉大復興的征途號角」。

這並非中國解放軍第一次借用「黑神話悟空」，去年8月，中國國防部發言人吳謙在例行記者會上回應有關美菲南海議題時，同樣提及「黑神話悟空」，並強調「踏平坎坷成大道、鬥罷艱險又出發」。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140401