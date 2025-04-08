港官員警告股市波動 間接否定對美關稅報復

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（中央社記者張謙香港8日電）香港恒生指數昨天收盤下跌了超過3000點，創下歷來最大單日指數跌幅，財政司司長陳茂波晚上隨即呼籲港人投資時要做好風險管理，量力而為；他並間接否定港府會對美國對等關稅作出報復。

美國宣布對中國加徵34%的對等關稅後，中國也宣布對美國加徵34%關稅作反制。雙方的舉措衝擊港股，昨天恒生指數收盤大跌3021點，創下歷來最大點數跌幅，陳茂波晚上與多名官方財金官員會晤媒體，就股市的波動說明政府的立場。

陳茂波在談話中表示，港股4日因假期休市，7日開市交易，一併反映了全球此前的悲觀投資情緒，下跌了超過3000點，全日成交為港幣6200億元。

他說，未來一段時間，美國關稅措施將無可避免地增加市場波動，而各國的反制措施，以及各央行的利率政策走向，都可能令資金流向更為波動，呼籲市民投資時做好風險管理，量力而為。

但陳茂波強調，港匯仍然非常強勁，香港金融體系相當穩健，交易暢順有秩序地進行，當局沒有發現任何對香港市場造成系統性影響的不正常行為。

他並表示，地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內難免受到一定影響，政府將會在多方面支援中小企業，這些支援主要在資金周轉、開拓市場和資助等。

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被問到港府會否對美國的對等關稅採取反制措施，陳茂波說，香港在「一國兩制」之下，其中一個最重要的優勢是自由港。換句話說，不管是資金、人才、貨物、資訊，在香港都可以自由進出，這是香港的核心競爭優勢。

他說：「在特區政府的立場來說，我們是會繼續保持自由港的地位。」（編輯：陳鎧妤）1140407