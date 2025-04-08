關稅大棒當頭 中國發改委召民企座談強調雙循環

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）面對美國總統川普施加的龐大關稅壓力，中國國家發改委今早召集滴滴等5家大型民企座談聽取意見。發改委主任鄭柵潔說，要以國內發展的確定性應對「外部環境的不確定性」，並要堅持「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」新發展格局。

中國國家發改委微信公眾號發布，鄭柵潔今早在北京主持召開這場民企座談會，邀請江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份等5家民營企業與會。

根據發布內容，這場座談會旨在聽取與會5家民企對宏觀政策在微觀主體的落實情況及建議，並聽取因應美國加徵關稅的舉措及建議，同時聽取「穩外貿、穩就業」的意見及建議。不過，這項發布沒有提到與會民企提出了哪些具體建議。

鄭柵潔在會中向與會民企負責人表示，面對美國加徵關稅等外部風險挑戰，要把思想和行動統一到「黨中央的決策部署」上，堅定不移推進改革開放，堅持「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的「新發展格局」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他並強調，企業要「紮紮實實辦好自己的事」，以國內發展的確定性應對「外部環境的不確定性」，牢牢把握「自身發展的主動權」。

發布指出，與會的民企負責人均認為，對美國加徵關稅已有準備，正在積極採取應對措施。同時，中國國內「發展環境穩定、市場空間廣闊」，企業「有信心克服困難、取得突破、實現更好發展」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140408