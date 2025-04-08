加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首波救市措施見效 金管會：借券大減8成6、台股現止跌跡象
首頁 / 兩岸

關稅大棒當頭 中國發改委召民企座談強調雙循環

2025/4/8 17:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）面對美國總統川普施加的龐大關稅壓力，中國國家發改委今早召集滴滴等5家大型民企座談聽取意見。發改委主任鄭柵潔說，要以國內發展的確定性應對「外部環境的不確定性」，並要堅持「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」新發展格局。

中國國家發改委微信公眾號發布，鄭柵潔今早在北京主持召開這場民企座談會，邀請江蘇天合光能、浙江中基寧波、廣東領益智造、北京滴滴出行、山東歌爾股份等5家民營企業與會。

根據發布內容，這場座談會旨在聽取與會5家民企對宏觀政策在微觀主體的落實情況及建議，並聽取因應美國加徵關稅的舉措及建議，同時聽取「穩外貿、穩就業」的意見及建議。不過，這項發布沒有提到與會民企提出了哪些具體建議。

鄭柵潔在會中向與會民企負責人表示，面對美國加徵關稅等外部風險挑戰，要把思想和行動統一到「黨中央的決策部署」上，堅定不移推進改革開放，堅持「以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的「新發展格局」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他並強調，企業要「紮紮實實辦好自己的事」，以國內發展的確定性應對「外部環境的不確定性」，牢牢把握「自身發展的主動權」。

發布指出，與會的民企負責人均認為，對美國加徵關稅已有準備，正在積極採取應對措施。同時，中國國內「發展環境穩定、市場空間廣闊」，企業「有信心克服困難、取得突破、實現更好發展」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140408

#浙江
#寧波
#廣東
#鄭柵潔
#發改委
鄭柵潔
人大經濟記者會 發改委：設立國家創業投資引導基金提振疲軟內需 中國發改委：實施提振消費專項行動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：