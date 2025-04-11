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路透：英特爾執行長陳立武投資數百中企 8家與解放軍有關
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關稅戰加劇之際 中國調整半導體產品原產地認定

2025/4/11 15:05
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（中央社台北11日電）美中關稅戰加劇之際，中國半導體行業協會11日上午發布緊急通知，宣布調整半導體產品的原產地認定規則，建議相關企業未來進口半導體產品時，以交付製造（Tape-Out）的地點為原產地。

交付製造（Tape-Out）又稱「下線」，中國稱為「流片」，是指將晶片設計送交晶圓代工廠生產的過程。

綜合第一財經、科創板日報，中國半導體行業協會發布「關於半導體產品原產地認定規則的緊急通知」指出，根據中國海關總署的相關規定，積體電路的原產地按照四位稅則號改變原則認定，即「流片地認定為原產地」。

這份通知建議相關半導體企業，積體電路無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓流片工廠所在地」為準進行申報。

通知中並未提及美中關稅戰，然而市場普遍認為規則變更與關稅戰有關。

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報導另引述中國多家券商「樂觀」分析稱，關稅戰「有助於中國半導體的國產替代進程」。民生證券稱，這次糾紛和過去有本質的不同，「不是簡單的中美貿易摩擦、而是美國單方面割裂全世界的行為」。自2018年中美貿易糾紛後，中國的半導體產業有長足發展，這次關稅政策有望進一步加速中國國產替代。

浙商證券表示，2024年中國從美國本土直接進口的半導體設備金額超過人民幣400億元（約新台幣1788億元），受到對美國反制關稅的影響，這次貿易擾動有望推進中國半導體設備與零組件國產化速度。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140411

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