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北京極端大風民眾搶購物資 官方：貨源充足

2025/4/12 12:51（4/12 12:56 更新）
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據中國中央氣象台指出，北京12、13日預計會有極端大風。11日曾引發民眾搶購超商食品，12日記者走訪位在北京市朝陽區的3間超市，生鮮蔬果、肉品貨源均充足，也有不少民眾今早前往超市採購。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月12日
據中國中央氣象台指出，北京12、13日預計會有極端大風。11日曾引發民眾搶購超商食品，12日記者走訪位在北京市朝陽區的3間超市，生鮮蔬果、肉品貨源均充足，也有不少民眾今早前往超市採購。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月12日
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（中央社記者謝怡璇北京12日電）中國中央氣象台今早繼續發布大風橙色預警，預計北京西部等地局地陣風可達12至13級。昨天晚間有不少民眾到超市搶購食材，北京商務局表示，生活必需品量足，無需搶購。

中國中央氣象台今天早上6時繼續發布大風橙色預警，預計12日早上8時至13日早上8時，東北地區、江漢、江淮、江南北部、四川盆地等地有5至6級大風，西北地區東北部、華北、黃淮等地有6至8級大風。其中，河北北部、北京西部和北部山區等地局地陣風可達12至13級。

自昨天晚間開始，有不少民眾到超市去搶購食材，超商的生鮮蔬果被搶購一空。不過據北京日報報導指出，各大超商和生鮮電商平台等企業已提前加量生產生鮮商品；北京商務局也表示，北京生活必需品量足價穩，市民無需搶購。

記者今早也前往位在北京市朝陽區的3間超市，這3間超市目前販售的生鮮蔬果、肉品貨源均充足。即便外頭偶爾刮起大風，仍有不少民眾在今天早上前往超市採購。

北京市應急辦今早也發布消息，加油站、油庫暫停加油、接卸、收發油等作業，但考慮到加油站承擔城市運行保障功能，搶險救援、醫療救護、公交、冷鏈、肉蛋禽奶等居民生活物資運輸等車輛、及因無油受困的社會車輛，在保障安全的前提下可以進行加油作業。

另據新華社、新京報等中國媒體報導，受大風影響，北京多處景區陸續宣布閉館。北京故宮博物院、毛主席紀念堂宣布閉館1天，八達嶺長城景區則暫定開放，僅開放段落為北六樓至南三樓（以現場管控為準），八達嶺北線纜車及南線地面纜車暫停營運。

此外，天安門廣場也宣布12日升旗時段關閉；北京環球影城則在今天臨時宣布環球影城主題公園12日閉園，惟北京環球城市大道，環球影城大酒店和諾金度假酒店仍正常營運。

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北京多處公園也相繼發布閉園公告，包括天壇公園、北海公園、中山公園、玉淵潭公園等。北京清華大學、北京大學也暫停12、13日的校園參觀活動。

據央視新聞報導，截至今天早上9時，包含提前調減航班在內，北京首都機場共取消413架次航班。（編輯：呂佳蓉）1140412

據中國中央氣象台指出，北京12、13日預計會有極端大風。圖為北京市朝陽區崇文門外大街上，一排腳踏車被大風吹倒。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月12日
據中國中央氣象台指出，北京12、13日預計會有極端大風。圖為北京市朝陽區崇文門外大街上，一排腳踏車被大風吹倒。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月12日
北京12日受大風影響，多個景區宣布閉館。其中，八達嶺長城景區則暫定開放，但僅開放段落為北六樓至南三樓（以現場管控為準），八達嶺北線纜車及南線地面纜車暫停營運。圖為八達嶺北線纜車。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月12日
北京12日受大風影響，多個景區宣布閉館。其中，八達嶺長城景區則暫定開放，但僅開放段落為北六樓至南三樓（以現場管控為準），八達嶺北線纜車及南線地面纜車暫停營運。圖為八達嶺北線纜車。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月12日
北京12日受大風影響，多個景區宣布閉館。其中，八達嶺長城景區則暫定開放，但僅開放段落為北六樓至南三樓（以現場管控為準）。圖為八達嶺長城。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月12日
北京12日受大風影響，多個景區宣布閉館。其中，八達嶺長城景區則暫定開放，但僅開放段落為北六樓至南三樓（以現場管控為準）。圖為八達嶺長城。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月12日
北京12日受大風影響，多個景區宣布閉館，包括北京故宮博物院、毛主席紀念堂。圖為北京故宮博物院。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月12日
北京12日受大風影響，多個景區宣布閉館，包括北京故宮博物院、毛主席紀念堂。圖為北京故宮博物院。中央社記者謝怡璇北京攝 114年4月12日
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