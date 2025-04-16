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補件喪失原籍證明 陸委會：台胞證不可做為替代

2025/4/16 18:42（4/16 18:52 更新）
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（中央社記者李雅雯台北16日電）移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。陸委會今天表示，有些案例有台胞證，不過也拿不出喪失原籍證明，所以台胞證沒有辦法當作替代證明文件。

大陸委員會（陸委會）16日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

移民署要求原陸籍人士補件喪失原籍證明，實務上部分當事人難以赴陸取得相關證明，民團建議，可以利用台胞證等證件做為替代文件，因為在大陸地區出生者，辦理台胞證時必須附上大陸戶口註銷證明或無設籍公證書影本。

梁文傑回應，有些意見建議利用台胞證做為同等效力文件，替代補件喪失原籍證明，過往這個方法可行；不過現在有許多案例是有台灣身分、也有大陸身分、也拿得出台胞證，所以持有台胞證不等於沒有大陸身分。

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梁文傑表示，過往一段時間，台胞證確實可以用於兩岸單一戶籍制度佐證，不過中共為了搞兩岸融合，刻意混淆兩岸人民身分，尤其是在中國大陸福建省，所以目前沒有辦法將台胞證視作喪失原籍證明可替代文件。

梁文傑強調，兩岸民眾依法僅能擁有單一身分，對於難以補件喪失原籍證明者，政府另外提供「具結」或「延期辦理」等暫行替代措施；不過當事人若是確實具有中國大陸身分，在未放棄前，依法不能保有中華民國公民完整權利，也將有所限制或禁止（例如任職軍公教、登記為公職候選人等）。（編輯：邱國強）1140416

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