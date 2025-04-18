習近平結束東南亞訪問 期間多次強調反單邊霸凌

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（中央社台北18日電）據中國官媒央視報導，中國國家主席習近平稍早已離開柬埔寨，返回北京，結束對東南亞三國訪問。習近平此行多次強調團結合作、抵制濫徵關稅與反對單邊霸凌。

習近平於14日至18日對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國是訪問，凸顯美中關係下滑，中國尋求深化與周邊國家關係。

稍早，中國官媒央視報導，18日上午，習近平結束對柬埔寨的訪問，已返回北京。在離開金邊時，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）、參議院議長洪森（Hun Sen）等高級官員到機場送行。

綜合英國廣播公司（BBC）中文網、路透社報導分析，習近平此行正逢美國實施對等關稅政策，在訪問期間著重於促進雙方合作，尤其是在面臨美國關稅戰的共同壓力之下，試圖藉由擴大與東南亞國家的合作，團結東南亞國家共同應對。

習近平也在越南「人民報」發表署名文章強調中越兩國「命運與共」的深厚關係，並回溯歷史，提及兩國在反法、抗美戰爭中的並肩作戰，「中越情誼深厚，既是同志又是兄弟」。

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據新華社報導，習近平與馬來西亞首相安華會談時強調，以開放包容及團結合作「抵制脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅」，以和平合作「回應弱肉強食的叢林法則」。

與柬埔寨首相洪馬內會談時，習近平稱中柬兩國作為全球南方重要力量，要堅守和平、團結、合作的共同價值追求，反對一切單邊霸凌行徑，踐行真正的多邊主義。（編輯：吳柏緯/朱建陵）1140418