加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
川普關稅戰
川普關稅戰
新聞專題
川普關稅戰1/300
首頁 / 兩岸

習近平結束東南亞訪問 期間多次強調反單邊霸凌

2025/4/18 17:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）據中國官媒央視報導，中國國家主席習近平稍早已離開柬埔寨，返回北京，結束對東南亞三國訪問。習近平此行多次強調團結合作、抵制濫徵關稅與反對單邊霸凌。

習近平於14日至18日對越南、馬來西亞、柬埔寨進行國是訪問，凸顯美中關係下滑，中國尋求深化與周邊國家關係。

稍早，中國官媒央視報導，18日上午，習近平結束對柬埔寨的訪問，已返回北京。在離開金邊時，柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）、參議院議長洪森（Hun Sen）等高級官員到機場送行。

綜合英國廣播公司（BBC）中文網、路透社報導分析，習近平此行正逢美國實施對等關稅政策，在訪問期間著重於促進雙方合作，尤其是在面臨美國關稅戰的共同壓力之下，試圖藉由擴大與東南亞國家的合作，團結東南亞國家共同應對。

習近平也在越南「人民報」發表署名文章強調中越兩國「命運與共」的深厚關係，並回溯歷史，提及兩國在反法、抗美戰爭中的並肩作戰，「中越情誼深厚，既是同志又是兄弟」。

google news透過 Google News追蹤中央社

據新華社報導，習近平與馬來西亞首相安華會談時強調，以開放包容及團結合作「抵制脫鉤斷鏈、小院高牆和濫徵關稅」，以和平合作「回應弱肉強食的叢林法則」。

與柬埔寨首相洪馬內會談時，習近平稱中柬兩國作為全球南方重要力量，要堅守和平、團結、合作的共同價值追求，反對一切單邊霸凌行徑，踐行真正的多邊主義。（編輯：吳柏緯/朱建陵）1140418

習近平
習近平出訪東南亞 越柬馬低調憂影響與美談判作家章家敦指北京疑默許傭兵赴烏參戰 換日後俄助犯台
川普關稅戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
對美關稅談判 印尼承諾增加採購美國能源
23
更多編輯台推薦新聞：