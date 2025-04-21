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美國對等關稅 港財政司長：國際資金加速分散風險

2025/4/21 12:23
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（中央社記者張謙香港21日電）香港財政司司長陳茂波表示，美國向中國及其他國家徵收關稅的政策，促使國際資金加速分散風險，包括增加在中國大陸和香港市場的配置。

陳茂波近日在其官方網頁發表「司長隨筆」指出，美國對貿易夥伴施加所謂的「對等關稅」，不僅嚴重擾亂全球貿易秩序與供應鏈穩定，也大幅增加國際貿易和投資環境的不確定性。

他表示，觀注世界各國的反應，美國單方面挑起關稅戰，不僅反噬其自身經濟，也把自己推向孤立之境，「我們近期與各國商界領袖的交流中，這聲音特別清晰」。

他並說，近期有不少金融市場的朋友表示，過去數月，國際資本正加速配置到香港和中國大陸市場，一些最近在港上市的中國大陸企業，獲得外資認購的比例較過去兩年顯著上升。

此外，有外國金融機構表示，正在香港擴張規模和增聘人手，有些則從其他地區增調高層人員來港。

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陳茂波表示，這些現象折射出兩大趨勢：一方面是由於中國經濟展現的韌性、在創新科技的突破，以及高水平對外開放政策的持續深化，讓國際投資者擔心錯失投資中國大陸的好時機；另一方面是美國當局的單邊主義和政策不確定性，促使國際資金加速分散風險，增加其在中國大陸和香港市場的配置。

他聲稱，「無可否認，這種東升西降的投資格局變化正在逐步凸顯。」（編輯：吳柏緯）1140421

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