川普稱習近平已致電 中國駐美大使館：混淆視聽

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（中央社記者李雅雯台北26日電）美國總統川普接受媒體專訪時表示，正與中國談判關稅問題，接獲中國領導人習近平致電；中國駐美大使館回應，有關言論混淆視聽，中美沒有在關稅問題磋商或談判。

川普（Donald Trump）接受時代雜誌（TIME）專訪時表示，美國政府正與中國談判，以期達成關稅協議，習近平已經打電話給他，不認為這是習近平「示弱的表現」。

中國駐美大使館透過「答記者問」回應，有關言論純屬混淆視聽，據了解，中美沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協定。

中國駐美大使館回應，這場關稅戰由美國挑起，解鈴還須繫鈴人。如果美國真的想透過對話談判解決問題，應該糾正錯誤、停止威脅訛詐，徹底取消所有對中國的單邊關稅措施，在平等、尊重、互惠基礎上展開對話。

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中國駐美大使館強調，相互尊重、和平共處、合作共贏是新時期中美兩國正確相處之道。一邊說要與中國達成協定，一邊不斷地搞極限施壓，「這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的」。

川普於美東時間25日在白宮接受媒體訪問，他不願透露其與習近平的通話時間點，也不願評論兩人是否在關稅戰之後通話。川普表示，「我會在適當時機告訴你們，看看我們（美中）能否達成協議」。（編輯：陳鎧妤）1140426