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美中貿易戰 李強：中國發展戰略要做強國內大循環

2025/5/15 21:02
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（中央社台北15日電）在美中貿易戰導致外貿受阻下，中國國務院總理李強今天在「做強國內大循環工作推進會」上表示，要深刻認識和準確把握「當前經濟形勢」，把發展的戰略立足點放在「做強國內大循環」上，以推動中國經濟行穩致遠。

新華社報導，中國國務院今天召開這場「做強國內大循環工作推進會」，由副總理丁薛祥主持，另二名副總理張國清、劉國中，國務委員王小洪（兼公安部長）、吳政隆（兼國務院秘書長）、諶貽琴，以及國家發改委、商務部及部分省區主要負責官員出席。

根據報導，李強在會上說，「內需為主導、內部可循環」是「大國經濟的獨有優勢」。要圍繞加快構建新發展格局，把「做強國內大循環」擺到更加突出的位置，統籌實施擴大內需戰略和深化供給側結構性改革，不斷提升經濟循環的品質和層次，促進國內市場和國際市場高效聯通，「以國內大循環更好牽引國際循環」。

李強表示，結合現階段中國發展實際，「做強國內大循環」重點要體現在4方面。一是資源要素的高效配置，進一步消除地方保護和市場分割，深化要素市場化配置改革，加快推進「全國統一大市場」建設；二是科技創新和產業創新的深度融合，加強關鍵核心技術和前沿技術攻關，推進科技成果產業化應用，打造一批「新產業新賽道」。

三是產業鏈供應鏈的自主完備，發揮各地優勢加強專業化分工、地區間協作，持續補鏈強鏈拓鏈，增強產業發展韌性；四是供給和需求的動態平衡，加快補齊消費短板（缺陷），推動經濟政策著力點更多轉向惠民生、促消費，以消費升級引領產業升級，以優質供給更好滿足需求。

李強指出，要聚焦制約經濟循環的關鍵問題和薄弱環節，在促進經濟持續向好中夯實做強中國「國內大循環」的基礎；要精準有效幫扶外貿企業，確實幫助解決實際困難，有效應對外部衝擊；要千方百計穩定就業，支持企業穩崗，擴大各領域特別是服務業就業，突出解決大專院校畢業生、農民工等就業。

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他提到，要深挖潛力提振消費，推動大宗消費更新升級，激發服務消費潛力，放大新興消費帶動效應；要擴大有效投資，加快資金籌集使用和項目建設，大力促進民間投資；要支持地方打造更多發展亮點，透過科技創新培育產業亮點，依托特色資源打造品牌亮點；要統籌發展和安全，「防範化解各種風險，保持社會大局穩定」。

李強強調，要深刻認識和準確把握中國當前經濟形勢，把發展的戰略立足點放在「做強國內大循環」上，以國內大循環的內在穩定性和長期成長性，對沖（抵銷）國際循環的不確定性，推動中國經濟行穩致遠，努力實現「高質量發展」。（編輯：邱國強）1140515

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李強
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