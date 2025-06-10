福建銷毀2萬出版物 涉台灣書籍

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（中央社台北10日電）福建近日舉辦侵權盜版及非法出版物集中銷毀活動，銷毀違禁圖書、非法報刊、盜版光碟等共2萬多件，港媒報導，現場包括一批透過寄遞管道的台灣出版物。中國官方曾強調，郵遞管道政治安全監管是海關監管執法的重要領域。

香港明報今天報導，中國全國掃黃打非辦公室昨天通報「福建、四川舉辦非法出版物集中銷毀活動」，其中福建省掃黃打非辦公室上星期二（3日）聯手福州海關、海峽出版發行集團舉辦銷毀活動，福建公安廳、郵政管理局等單位派人參加。

知情者透露，銷毀現場有成綑成綑的正體字書籍，主要來自台灣，部分是經過郵件包裹形式入境。

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報導表示，去年以來福建共收繳各類非法有害出版物、印刷品、音像製品等共280餘萬件，查辦520餘起行政、刑事案。

福建近年加大對進出境非法出版物的打擊力度。福州去年曾舉辦「築牢國門政治安全」集中銷毀非法出版物活動，銷毀一批入境郵遞管道查獲的危害政治安全的書籍、音像製品及非法報刊、宗教類圖書等。官方當時直言，郵遞管道政治安全監管是海關監管執法的重要領域。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140610