曾被指車界恆大 比亞迪宣布供應商帳期縮至60天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北11日電）中國電動車大廠比亞迪今天宣布，將供應商支付帳期統一至60天內。不久前，比亞迪的負債與經營狀況被暗指是「車界恆大」。而這項縮短應付帳款期限的舉動，是響應官方要求反對汽車行業「內捲」（過度競爭）。

新京報今天報導，6月1日起，「保障中小企業款項支付條例」實施，核心內容包括明確60日支付期限、解決中小企業帳款拖欠問題，優化營商環境等。

比亞迪汽車11日凌晨透過官方微信宣布，將供應商支付帳期統一至60天內。這項宣布之前，廣汽集團、中國一汽、東風汽車、賽力斯集團、吉利汽車集團、長安汽車集團等中國汽車國企10日晚間已先後對外發聲表態，就「支付帳期不超過60天」作出承諾。

報導指出，中國工業和信息化部長李樂成近日主持召開會議，要求扎實推進「綜合整治新能源汽車行業『內捲』問題」等3項集中整治，規定支付供應商帳期正是具體措施之一。

華爾街見聞報導，摩根史丹利最新報告指出，全球純電動汽車今年4月銷量年增38%至107.9萬輛，其中中國市場貢獻超過6成銷量。比亞迪、吉利在全球銷量位居前2名，特斯拉退居第4名。

然而，中國電動車繁盛的背後，價格戰導致的低利潤，以及供應商不斷被壓價等問題受到關注。中國長城汽車董事長魏建軍受訪表示，「現在汽車產業裡邊的『恆大』已經出現 ，只不過沒爆而已」。有些人認為，「汽車圈恆大」暗指比亞迪。

透過 Google News 追蹤中央社

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛5月底在微博上發出長文，提出多項全球主流車企財務比較表，反擊「汽車圈恆大」論。

當時他表示，比亞迪的供應商應付帳款為人民幣2440億元（約新台幣9760億元），與上汽、吉利等車企相當。從應付帳款占營業收入的比例來看，比亞迪是31%，吉利是32%、上汽是38%、長城是39%。帳期方面，比亞迪的付款周期「只有127天，遠遠短於其他主流車企」。（編輯：張淑伶/陳鎧妤）1140611