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邱垂正接見法議會友台小組 就認知作戰等議題交流

2025/6/11 14:20
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（中央社記者吳柏緯台北11日電）陸委會主委邱垂正10日接見法國國民議會友台小組訪團，雙方就國際及區域情勢、境外干預、社會滲透及認知作戰等議題交流意見。邱垂正感謝訪團成員以具體行動，展現對台灣的堅定支持。

大陸委員會（陸委會）11日發布新聞稿，說明邱垂正接見法國國民議會友台小組訪團一事。

據新聞稿，邱垂正表示台灣致力於維護台海的和平、穩定、繁榮，也願意與中國大陸進行有意義的對話交流，面對中共持續的對台複合式極限施壓及各類社會滲透，為兩岸關係及區域情勢帶來重大挑戰，政府將落實總統賴清德所揭示的「和平四大支柱行動方案」，提升社會韌性。

他並表示，期盼借鏡法國在防範境外干預與社會滲透領域的相關經驗，與友盟國家深化安全合作，共同守護民主、自由、法治、人權等普世價值。

訪團團長法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel，另譯：帕媞斯黛）表示，做為台灣的長期友人，台灣堅守自由、民主、法治的理念，守護台灣就是守護全世界。

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她說，法國在2021年壓倒性通過決議案支持台灣的國際參與，2023年通過「7年建軍法案」，以及近年持續公開表達支持台灣參與世界衛生組織（WHO），就是以實際行動深化雙邊關係，落實對台灣的支持。

本訪團由巴緹斯黛率團，成員包括友台小組副主席馬蒂諾（Éric Martineau，另譯：馬堤諾）、外交委員會副主席聖保羅（Laetitia Saint-Paul，另譯：聖珀）、艾勒曼（Marie-José Allemand，另譯：艾勒蒙）議員及若歐（Claudia Rouaux）議員。（編輯：張淑伶）1140611

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