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風靡全球 世界唯一「薄荷色Labubu雕像」450萬落槌

2025/6/11 21:36（6/11 21:52 更新）
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一座薄荷色Labubu雕像在拍賣會上以108萬人民幣成交。（路透社）
一座薄荷色Labubu雕像在拍賣會上以108萬人民幣成交。（路透社）
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（中央社上海11日綜合外電報導）隨著中國設計玩偶Labubu在全球掀起搶購熱潮，世界唯一一座薄荷色Labubu雕像在北京拍賣會上，以108萬人民幣（約新台幣450萬元）的價格落槌。

法新社報導，類似兔子的Labubu面帶調皮笑容，最初是由在香港出生的藝術家龍家昇創造，後由北京玩具製造商泡泡瑪特（Pop Mart）生產。

美國歌手蕾哈娜（Rihanna）、英國歌手杜娃黎波（Dua Lipa）等名人都曾被目擊攜帶Labubu，而粉絲甚至會在店外排隊一整夜好買到1個Labubu。分析人士指出，這個現象證明中國的軟實力日益增長。

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昨天於北京舉行的拍賣會上，1座薄荷色的Labubu雕像以108萬人民幣的價格拍出，它的高度為131公分，材質為PVC。

根據北京永樂國際拍賣公司，這座Labubu雕像是「全球唯一一只」。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140611

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