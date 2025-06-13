加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
直播／賴總統出席故宮「大都會博物館名作展」開幕記者會
首頁 / 兩岸

中國幼兒園數量連3年減少 多地轉型老幼共托模式

2025/6/13 14:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）因出生人口變化，中國多間幼兒園面臨招生困境，中國幼兒園數量連3年減少。據中國媒體報導，中國現有不少幼兒園改造成養老院，或改為「老幼共托」模式，一站式提供居民養老、幼兒托育服務。

據第一財經、光明日報等中國媒體報導，中國教育部公布的「2024年全國教育事業發展統計公報」顯示，幼兒園數量連續3年減少。2022年減少5600多所，2023年減少1.4萬所，2024年減少2萬多所。

2024年全國幼兒園有25.33萬所，共有3583.99萬幼兒就讀，就讀人數也比上一年減少約500多萬人。

報導指出，近年中國出生人口的變化導致幼兒園數量改變，但從出生人口數量降幅趨緩的情況來看，未來幼兒園數量減少的態勢有望趨緩。

中國國家統計局公布數據顯示，2024年出生人口達到954萬人，2023年為902萬人，2022年956萬人，2021年為1062萬人。

雖然2024年中國新生兒人數回升，許多幼兒園仍面臨招生困難的困境。目前中國有多所幼兒園在探索「老幼共托」的模式，或將幼兒園改成養老院。

數據顯示，2024年底，中國60週歲及以上老年人口達3.1億人，占總人口的22%。其中，65週歲及以上人口達到2.2億人，占總人口的15.6%。

浙江金華一家設立25年的老牌幼兒園，2022年幼兒園報名人數驟降，再加上附近缺乏提供給老年人的康養機構，遂在2023年將幼兒園改造成養老院。

此外，也有社區打造驛站提供「老幼共托」服務。北京西城區德勝街道有一間新北社區養老服務驛站，於2024年7月正式營運，為北京市首個社區普惠型養老育幼一體化試點。

住在北京、74歲的直先生每天早上都會帶外孫到附近的驛站。他表示，過去驛站只為老年人提供健康講座等活動，如今也設立兒童活動空間，「再加上專業的照護老師，別提多省心了」。

google news透過 Google News追蹤中央社

溫州一地也出現「老幼融合園」，一方面提供長者營養膳食、健康管理等服務，同時也規劃托幼區域，針對嬰幼兒提供專業托育照護、早期潛能開發等指導服務。

報導指出，目前在北京、重慶、廣東等地都有「老幼共托」服務空間。有關專家表示，目前養老服務主要由民政部門負責，托育服務則主要由衛健部門負責，仍需探索如何加強協調，以確保資源合理配置。同時，養老和兒童服務設施不足等問題，限制服務品質和範圍，仍需結合城市更新等項目統籌規劃。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1140613

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：