偶戲風靡大馬 陳錫煌紅盒子亮相喬治市藝術節

（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市文化局與馬來西亞喬治市藝術節合作，將播放布袋戲大師陳錫煌的偶戲人生紀錄片「紅盒子」，台北木偶劇團演出經典「孫悟空大鬧水晶宮」、「寶蓮燈」並舉辦工作坊。

東南亞深具影響力的「2019喬治市藝術節」，今年以台北市文化局為主策劃「島嶼島」（Isle to Isle），而馬來西亞檳城是華人最多的城市，不只台語也通，布袋戲也深受歡迎。

文化局特別以「布袋戲」為主題，邀請88歲布袋戲大師陳錫煌及台灣紀錄片導演楊力州，在藝術節播映歷時十年拍攝的紀錄片「紅盒子」。

陳錫煌是台灣唯一獲得文化部「重要傳統藝術布袋戲類保存者」、「古典布袋戲偶衣飾盔帽道具製作技術保存者」兩項國家肯定頭銜的傳統布袋戲藝師。「紅盒子」記錄陳錫煌與布袋戲的情緣，更傳達保存及傳承傳統技藝的重要性。

文化局也邀請台北木偶劇團帶來經典演出「孫悟空大鬧水晶宮」及「寶蓮燈」並舉辦工作坊。文化局表示，台北木偶劇團擅長將難懂的文言台詞轉化為淺顯易懂的對白，並取傳統精華編成現代劇情，讓檳城體會台灣多元精深的布袋戲文化。

台北市2011年與馬來西亞喬治市締結友好城市，喬治市已被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，喬治市藝術節是馬來西亞檳城每年夏天的藝術盛事，以文化、藝術、物質文化遺產與社區活動多種面向呈現，被譽為東南亞最具影響力的大型藝術活動之一。（編輯：翁翠萍）1080719