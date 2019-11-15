86歲陳英傳承恆春民謠 獲藝術教育貢獻獎

86歲的陳英從小耳濡目染陳達的恆春民謠，不但能唱出上百首恆春民謠，也寫詞創作、教唱傳承，獲頒藝術教育貢獻獎。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月15日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）從小耳濡目染陳達的恆春民謠，陳英也一把月琴、一曲隨興自然的創作，86歲的陳英不但能唱出上百首恆春民謠，也寫詞創作、教唱傳承，最近教育部頒給她藝術教育貢獻獎殊榮。

「恆春落山有破界，大透親像做颱，無寒無熱好所在，貴賓度假對茲來」「恆春民謠實在好，希望大家來給學，這是咱台灣一項寶，恆春才有別位無」，抱著月琴，陳英傳遞著半島的人文與土地的氣味，是目前恆春地區少數能完整詮釋6種曲調的國寶級大師。

會走上民謠傳唱這條路，陳英說，也和恆春民謠國寶陳達有關係，爸爸和陳達是好友，陳達三不五時就到她家彈琴、唱民謠，耳濡目染下，對「思想起」等民謠曲調十分熟悉，也因此埋下了她與民謠的生命情緣。

陳英說，年輕時在瓊麻工廠工作，經常與工作伙伴對唱，想家的時候唱，悲傷的時候也唱，隨口對唱的功力就是那個時候練出來的絕活，一直到60幾歲，她跟著許天卻學彈月琴，後來又受到張新傳、張文傑等人的指導，才開始能以彈唱遊走在民謠之間。

縣府文化處長吳明榮表示，對出生恆春鎮德和里的陳英而言，從小唱到大的民謠裡，有父親及母親的身影、還有自己的人生，「思想起」「四季春」經她彈唱起來，有一股不一樣的味道，有陳達那一代的古早味，也有女性特有的溫柔腔調，以及陳英一路走來的人生歷練。

傳唱百年的恆春民謠，因為有民謠傳藝師以師徒相傳，或走入社區、學校教唱，讓民謠文化傳承永續，陳英挑起傳承民謠的使命，除了平日教唱，歷年來縣府舉辦的恆春民謠節到近2年的半島歌謠祭及出國表演等各項活動，她都是不可或缺的角色。（編輯：謝雅竹）1081115