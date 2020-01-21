故宮國寶遊彰化 展出肉形石等5件院藏文物

國立故宮博物院人氣展品「肉形石」21日起在彰化縣立美術館展出，首日即吸引不少民眾前往參觀。中央社記者吳哲豪彰化攝 109年1月21日

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）故宮博物院人氣國寶肉形石，今天起首度在彰化縣立美術館1樓展出。這項以「故宮國寶遊彰化」為主題文物展，還精選黃玉鴨、白玉錦荔枝等一共5件院藏文物將分3次展出。

這次彰化縣政府向國立故宮博物院申請「國寶出遊去」計畫，精選出5件院藏文物，以「故宮國寶遊彰化」為主題，呈現故宮院藏文物與彰化在地特色的共通點，接力出遊到彰化縣立美術館，與故宮新媒體藝術展一同展出，分文物展與新媒體藝術展兩展區。

這次展覽是故宮與彰化縣文化局首度攜手合作舉辦，結合彰化在地產業，在縣立美術館1樓接連展出肉形石、黃玉鴨、白玉錦荔枝、黃玉髓三連章、玉鳳柄洗等人氣院藏文物，分3次展出，每件文物在巧奪天工的細緻外觀下，更蘊藏著深意，觀眾可從中細細感受古代文人品味，並透過情境與互動裝置，帶領觀眾深入認識彰化與故宮文物共有的產業與藝術之美。

此外，在美術館3、5樓展出故宮近年積極透過新媒體科技將國寶文物呈現嶄新詮釋的新媒體藝術展，帶來「走入畫中」體感互動劇場、巨幅長卷動畫、文物互動桌、虛擬實境VR體驗等趣味的數位互動展品，同時也依主題結合彰化縣文化局典藏品展出，以藝術跨域科技的多重視野，為觀眾帶來嶄新的審美體驗。

包括故宮博物院長吳密察、彰化縣長王惠美、民進黨籍立法委員洪宗熠，以及中國國民黨籍立委當選人謝衣鳳都出席開幕典禮。吳密察表示，為了讓中南部的民眾也能欣賞到國寶，推出故宮國寶走出去的專案，這次展出的肉形石是故宮很有特色的展品，希望大家來參觀完肉形石之後，也能北上到故宮參觀更多的文物。

王惠美致詞時說，這是彰化縣首次有故宮國寶展覽，開幕式舉辦「看肉形石吃爌肉飯」活動，邀請彰化在地的爌肉飯業者共襄盛舉。她除了感謝故宮出遊計畫，讓鄉親們貼近國寶，也歡迎民眾來彰化縣欣賞國寶，吃爌肉飯，促進觀光發展。

文化局人員接受中央社記者採訪表示，為迎接國寶展出，除了安排員警24小時在肉形石旁站崗，展覽會場也設有監視器，會場也會管制參觀人數，最高上限80人，確保國寶展出安全無虞。

文物展出日期，肉形石1月21日－2月2日；黃玉鴨、白玉錦荔枝2月5日－3月1日黃玉髓三連章、玉鳳柄洗3月4日－4月5日。（編輯：黃世雅）1090121