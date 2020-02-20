承載金門人的思親情 花帔打造地方新意象

金門傳統「花帔」是6尺見方、黑白格紋的棉麻大方巾，主要用途在為嬰幼兒擋風遮陽。花帔上有紅棉線繡上的卍字，有驅邪功能，並縫上圓形鉛片，盼孩子有「人緣」。中央社記者黃慧敏攝 109年2月20日

（中央社記者黃慧敏金門縣20日）黑白相間的格子布，對金門人而言有著濃得化不開的情感。它是傳統的育嬰包巾，名叫「花帔」，在地有志之士打算推廣花帔，讓它成為除了風獅爺和高粱酒外，最能代表金門的意象。

6尺見方、黑白格紋的棉麻大方巾「花帔」，是金門傳統的育嬰包巾，主要用途在包覆嬰幼兒，為他們擋風遮陽。花帔上用紅棉線繡上一個卍字，有驅邪的功能，並縫上一對圓形鉛片，期許孩子有「人緣」，包巾四個角分別縫有小紅標，稱「四角虎」，寓意吉祥。整塊花帔傳達長輩期盼孩子平安長大的心願。

在嫁娶中，花帔是新娘的陪嫁之物，供日後養兒育女所需。另外，加冠、上梁等慶典時節也少不了花帔妝點；演出傀儡戲時，戲台布幕上也會掛有一塊花帔。

金門縣商會理事長李有忠說，由於父親是雕刻師傅，擅長製作神輦，他從小看到花帔布，對花帔情有獨鍾；如果在台灣看到有人使用花帔育嬰包巾，八九不離十是金門人。

長久以來，李有忠一直思考除了風獅爺，還有什麼是最容易辨識的金門意象。2015年他擔任文化局輔導地區文創產業案總顧問，力推花帔文創品，在他巧思下，花帔化身為野餐墊、保溫包、領帶等文創系列產品，令人驚豔，當時量產了部分花帔產品，但後因預算和人事更迭未能繼續生產。

坊間傳說花帔是南宋朱熹擔任同安縣主簿期間，看見婦女在街上露臉出入而發布告示，要求婦女出門必須以布遮臉，後來演變到運用在嬰幼兒身上。

但本地文史工作者楊天厚質疑說，早年農業社會，百姓每天為生活忙碌，只要平安無事就好，長輩交代花帔可以避邪，晚輩照做，就這樣代代相傳下去，由來實在不可考。

金門知名作家牧羊女最近發表「花帔寂寞花帔不說」散文，形容花帔布的黑白格子是白虎星，細的線條是天羅地網、百邪不侵，十分傳神。而金門歌手流氓阿德創作的歌曲「花帔」，描繪花帔是「母愛編織的天羅地網，蓋著你身軀，保護你遠離世間的妖魔鬼怪」，在在凸顯花帔深深牽引著金門人的思親之情。

軍旅退休的呂厝村民林相吉，有感於花帔的深厚文化底蘊，把奶奶生前經營的柑仔店外牆彩繪花帔格紋，吸引不少人打卡拍照。他說，奶奶過世後老屋荒廢多年，直到他2016年回金門定居，才利用文化局經費活化再生，全由他一人粉刷完工。

林相吉現在從事文創襪設計製作，他正規劃花帔屋作為文創襪專賣店，盼成為熱門的景點，吸引更多人認識呂厝這個小村落，進而了解金門特有的花帔文化。（編輯：謝雅竹）1090220

「花帔」是金門傳統育嬰包巾，金門知名作家牧羊女形容花帔布的黑白格子是白虎星，金門歌手流氓阿德則描繪花帔是「母愛編織的天羅地網」，都凸顯花帔深深牽引著金門人的思親之情。中央社記者黃慧敏攝 109年2月20日

軍旅退休的金門呂厝村民林相吉將阿嬤生前經營的柑仔店彩繪成花帔，正規劃做為文創襪專賣店，盼成為熱門的景點，進而了解金門特有的花帔文化。中央社記者黃慧敏攝 109年2月20日