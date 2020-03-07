北台灣單一家族歷史建築群 劉氏古厝將重組

根據記載，新北市新店區當地最古老的土地公廟「斯馨祠」建於清乾隆44年間，因配合捷運環狀線南機廠工程被拆，暫遷到目前捷運高架橋下一隅，9日上午將展開異地復舊重組工程。圖為民國101年3月8日斯馨祠資料畫面。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年3月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）因興建新北捷運環狀線拆遷的新店劉氏家廟、利記公厝、文記堂，9日將開工重組，象徵歷史建築將在新店央北歷史公園重生，清朝乾隆44年興建的斯馨祠土地公廟，也將同一天重建。

新北市府文化局今天表示，新店十四張地區原是新店最早的發源地，陸續有陳家、劉家、林家、連家等4大姓開墾。劉氏家族先祖於清乾隆15年自福建泉州府安溪縣搭船來台灣。

十四張地區被規劃為捷運環狀線南機廠用地後，劉氏家廟（啟文堂）、劉氏利記公厝、劉氏文記堂建築群面臨拆除窘境，經中華啟文堂劉氏宗親會長劉啟群、劉氏祭祀公業、民代與文史工作者力爭，陸續被登錄為新北市歷史建築。

文化局表示，新店劉氏家族自清代起對農田水利管理、設學校與宮祠，對農事、教育及宗教有重要地位，也見證當地開發歷史。

為交通重大公共工程開發，將這些歷史建築群、斯馨祠土地公廟，遷建到中央新村北側的歷史公園預定地重組，是捷運工程得以進行的關鍵。

文化局告訴中央社記者，拆除的歷史建築構件，目前都保存在國道3號安坑地區附近的鐵皮建築，依編號保存。日前清點梁柱、剪黏、壁飾、瓦片、窗戶，確認保存狀況大致良好。

文化局說，劉氏古厝的建築格局是北部地區規模最大的單一家族歷史建築群，是繼五股「守讓堂」後，新北市第二例異地重組的歷史建築，有傳承意義。重組開工典禮將於9日在新店區央北二路與斯馨二路交叉口動土，預計於民國111年完工。

斯馨祠土地公廟是清乾隆44年開墾大坪林的民眾建立，為新店開墾區最古老的土地公廟，也因興建捷運環狀線南機廠遭拆除。管理委員會主委劉新強已發邀請函，廣邀信眾參加9日上午於十四張歷史公園的重建動土。（編輯：方沛清）1090307

因興建新北捷運環狀線南機廠遭拆遷的新店劉氏家廟，異地復舊重組工程9日即將開工動土。圖為民國101年11月5日被隔於工程圍籬後劉氏家廟。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年3月7日

新北市新店區歷史建築「劉氏家廟」的門額為書法家于右任所題，多年前因配合捷運環狀線工程而決定拆遷的劉氏家廟，如今將於9日展開異地復舊重組工程。圖為民國101年10月23日建築拆除前，工作人員測繪編號。中央社記者黃旭昇新北市攝 109年3月7日