北京開公司遭嗆「讓你消失」 田定豐曾被中宣部架走

（中央社記者張若瑤台北17日電）斜槓作家田定豐見證唱片界最美好的年代，最落魄時，他到北京求出路卻遇自稱「中宣部」的騙徒，以「現在就可以讓你消失」威脅他認合約。田定豐錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，娓娓道來兩進兩出唱片界始末。

生長於單親家庭的田定豐，唸大安高工的3年都在「中國製罐廠」打工，賺錢付學費、養活自己，因目睹學長的手掌被切割鐵片的刀斬斷、同學的拇指在沖床機器中壓碎，他暗自發誓：「我不要走到跟他們一樣。」

畢業後，田定豐去餐廳做服務生、在三溫暖遞毛巾，甚至帶著他寫的樂評到雜誌社自薦當記者。首次採訪為達成老闆的任務，田定豐偷溜進跨年演唱會彩排現場，真的讓他遇見陳淑樺，「我只要15分鐘，結果聊了2小時。」田定豐向陳淑樺要電話，並成功約她出來拍封面。

雜誌一出刊，滾石唱片馬上約田定豐出來喝咖啡，「我被罵了快1小時。」離開前，擔心下期沒著落會丟飯碗的田定豐情急之下開口：「那我可不可以訪問周華健。」沒想到宣傳爽快的答應了，「她很怕我再亂搞，換她工作有問題。」一來一往間兩方逐漸建立好交情，當兵回來後，21歲的田定豐進滾石當宣傳。

為了盡快完整唱片界的履歷，田定豐一天工作16小時，2年就把各部門摸熟，也弄響自己的名號，「張清芳『東方不敗』是我取的。」點將唱片老闆親自挖角，田定豐在那裡接觸了江蕙、江淑娜、林慧萍還有優客李林。又過了2年，始終無法碰觸製作部門的田定豐，毅然決然地跳槽到只有1個歌手的「巨石音樂」，和李宗盛合作，破除張信哲的當兵魔咒，「我拿掉他的註冊商標黑框眼鏡。」

以音樂金童之姿，26歲的田定豐獲國際集團EMI投資，創辦「種子音樂」，「我替張信哲完成亞洲巡迴演唱會，站上紅勘。」然而，國際集團進駐台灣，漸漸吞噬了整個市場，「很多本土公司經營不下去，連我的前東家點將也被EMI合併了。」

2000年發生2件大事，其一是MP3下載風氣盛行，消費者不買CD，本來能賣50萬張的專輯，只剩下10萬張的銷量，「1張專輯打5首歌，1首歌宣傳費至少新台幣300萬元，要不要拍MV？要不要包裝？要不要製作？」2000多萬元的成本跑不掉，錢要怎麼收回來？

「我過去賺的全賠光了。」田定豐便結束種子音樂，應台灣寶麗金老闆之邀，準備接手整頓上華唱片，「那時環球併了寶麗金，寶麗金又併了上華，我覺得進入國際體系，可以從財務觀點分析如何經營公司。」

沒想到，卻是另一個噩夢的開始，「那是我在唱片界最痛苦的時刻。」台灣寶麗金老闆借田定豐之手，裁掉一大半歌手與員工，然後叫他走人。沒有出路的田定豐，去了中國找回創新營運的模式，於是2003年，他從低潮中再起，同時在台北與北京重啟「種子音樂」。

「市場不能只在台灣。」已經失去所有的田定豐，決定前進不熟悉的中國開公司，「我簽了一個大家都不看好的一片歌手叫吳克群，他如果垮了，我的人生就再見了！」誰知道，曾耳聞大牌歌手在中國表演拿不到錢還被追殺，田定豐抵達北京種子音樂時，也碰上同行口中的驚魂事件。

北京種子音樂是SP（Sub-Publishing代理版權）公司，一紙合約可以收到約300至500萬人民幣的預付款，竟被公司一名副總私刻印章，以5萬人民幣簽了出去。不知情的田定豐被2名彪形大漢帶進辦公室，直接丟下合約問他認不認？「那是獨家授權只要5萬人民幣的合約，我說這對價關係不合理，章也不是我的章。」

2名彪形大漢見田定豐不點頭，直接把他架去北京雍和宮對面的茶館，「你什麼時候認，就什麼時候放你走。」從上午一直待到凌晨3時，後來他們丟了一張有「中宣部」字樣的名片到他面前，見田定豐仍傻愣愣地，於是開口問：「你知道不知道中宣部是什麼？」田定豐搖頭，其中有人出聲，「中宣部是我現在就可以讓你消失。」

點點頭，田定豐懂了，還是沒說話，「你知道很多電影圈的大老闆、大明星，都是由我們一起管理的嗎？你進來沒有報備，直接在這邊做生意，就是非法。」講出許多熟悉的名字，田定豐當下思索，該怎麼先讓自己逃出去，「你可不可以讓我想一下，我不會不認，但也沒有辦法全認。」他們雖然讓田定豐先離開，卻也不忘警告：「我告訴你，逃不了的。」

隔天，那些人又找進辦公室，田定豐用當地律師教的方法先談判拖延，後來經由管道查詢這些人的來歷，才發現他們是詐騙集團，律師便向政府舉報，「雖然他們後來沒再出現了，我當時還是覺得很害怕，隨時會被消失。」田定豐感嘆，在中國做生意不是大家想得那麼容易。

用10年建立旗下有23個歌手的音樂王國，一年約有2至3億元產值，田定豐為何要選擇在「最好的時候」離開？45歲創造第二人生，田定豐玩攝影、做文創、寫生活，還走入校園教書，離開唱片界後8年的斜槓日子，讓他聽清楚自己心裡真正的聲音了嗎？這些內容將在17日「空中小客廳」節目播出。

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