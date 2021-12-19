「唯有堅持」 曾貴海新書談客家公民應有態度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

客委會出版「唯有堅持－曾貴海文學與社運及醫者之路」，19日舉行新書發表會，邀請詩人醫師曾貴海（左2）等人暢談在參與公民運動過程中，展現跨界實踐力與客家公民應有態度。（客委會提供）中央社記者曾以寧傳真 110年12月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧屏東19日電）參與催生衛武營都會公園的左堆醫師曾貴海，今天舉行新書「唯有堅持─曾貴海文學與社運及醫者之路」發表會，暢談在參與公民運動過程中，展現跨界實踐力與客家公民應有態度。

29年前，在來自屏東左堆(新埤、佳冬)的醫生曾貴海與一群社運人士催生下有了高雄衛武營都會公園。近年衛武營已成為南部最佳都市綠地，更是最美演藝場地，成為公民實踐促成社會進步的佳話。

客家委員會客家文化發展中心今天新聞稿表示，「唯有堅持─曾貴海文學與社運及醫者之路」一書是客委會「口述訪談叢書」系列出版書籍，記錄曾貴海文學、社運及醫者的心路歷程，書名傳達曾貴海與社運伙伴在台灣公民運動中所展現的毅力及堅持理想的過程。

今天在客發中心六堆客家文化園區舉行的新書發表會，曾貴海捐出作品「夜合」等10首詩詞手稿，「夜合」是1首描述客家婦女形象及美德表現的創作。

詩人醫師曾貴海說，自己的堅持就是感謝，生命就是一個謎，大家存在同一個時代裡，從不同地方遷徙過來，共同參與一場公民運動，不是只有一個人可以完成的，過程中他看到很多朋友無私奉獻、慷慨捐獻、無比信心及璀璨笑容，這也是他投入公民運動歷程中最大感動。

曾貴海透過對話提及對客家的努力，就是希望六堆後代子孫繁衍興盛，並持續守護這個具有豐厚歷史與文化底蘊客家族群，達到文化扎根及傳承六堆精神的使命。

客發中心主任何金樑對於曾醫師捐贈手稿讓博物館典藏更加豐富表達敬意。同時這批手稿運用在明年左堆聚落展，充分連結左堆在地人物故事及作品，更加突顯生態博物館在地性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

何金樑肯定曾貴海不僅是醫師、詩人、社運人士等稱號，更是一位哲學家，是客家族群參與社會主流脈動貢獻者，其想法理念及實踐力更獲客家族群敬重，並獲頒客委會終身貢獻獎殊榮。

新書發表暨座談會由「唯」書作者蔡幸娥、衛武營公園促進會長盧友義、資深媒體人李旺台、前屏東縣長曹啟鴻、屏東縣茄冬文史協會理事長楊景謀等人，與曾貴海暢談生態運動、客家文化再生及社區參與過程中，所展現的公民客家跨界實踐力與客家公民應有態度。（編輯：孫承武）1101219