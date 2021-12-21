「聚膠行動2.0」將前進高雄展出 把膠帶變成藝術

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以膠帶藝術創作獲德國紅點最佳設計獎肯定的德國藝術團體TAPE THAT，2022年將到高雄舉辦售票展覽，打造具深度層次的扭曲空間、巧思獨具的錯視感知及夢幻沉浸的膠帶藝術世界。（TAPE THAT提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）膠帶不只拿來貼，更是藝術。以膠帶藝術創作獲德國紅點最佳設計獎肯定的藝術團體TAPE THAT明年在高雄辦「聚膠行動2.0」展，將以膠帶打造出錯視、扭曲空間，帶領探索膠帶藝術。

策展單位今天發布新聞稿表示，由瘋設計攜手德國藝術團體TAPE THAT共同策展的「聚膠行動 #TapeArt」，曾獲2020德國Red Dot紅點最佳設計獎肯定，也成為Instagram（IG）熱門話題。2022年將帶來升級版本「聚膠行動#TapeArt 2.0＠KAOHSIUNG」，再次翻轉大眾對膠帶傳統印象。

策展單位指出，此次展出的裝置作品，均出自TAPE THAT的現地創作，藝術家們不畏COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，應邀前來高雄駁二藝術特區，將打造出具有深度層次的扭曲空間、巧思獨具的錯視感知及夢幻沉浸的膠帶藝術世界。

展覽共有10個獨立展區，除了展出TAPE THAT系列平面新作外，還有設計更豐富、更具獨特觀展趣味的錯視空間、融合鏡屋、經典偽裝、UV紫外世界、RGB（三原色光模式）暗夜幻彩廊道、膠帶藝術街頭巡禮紀錄片及觀展限定的群眾創作區。

展覽將於2022年1月21日至2022年4月10日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫展出，除夕休館。開放時間為上午10時至下午6時，下午5時30分停止售票入場。

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TAPE THAT成軍於2011年，由6名平均年齡30歲的潮男藝術家組成，擅長運用各種膠帶建構出複雜結構與非理性秩序等線條畫面，創作主題包羅萬象，並積極行動走遍世界推廣膠帶藝術。

膠帶藝術（Tape Art）源起街頭的新形態藝術，1989年在美國羅德島街頭出現首件純以膠帶完成的塗鴉創作，用大量膠帶取代傳統塗鴉用到的顏料與噴漆，讓膠帶成為一種全新的藝術創作媒材。（編輯：戴光育）1101221