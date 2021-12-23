田中央建築作品集 黃聲遠聶永真和時間做朋友

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由平面設計師聶永真與建築團隊「田中央工作群」耗時11年完成的「田中央作品集」，22日晚間在台北舉行新書分享會，實踐大學建築設計學系系主任王俊雄（前右起）、田中央負責人黃聲遠及聶永真出席，分享建築及設計裝幀理念。（大塊文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 110年12月23日

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）由平面設計師聶永真與建築師黃聲遠帶領的建築團隊「田中央工作群」，花11年完成「田中央作品集」，作者群昨晚在新書分享會以「和時間做朋友」為題，暢談建築及裝幀設計理念。

「田中央作品集」22日晚間在台北誠品信義店舉行新書分享會，主持人黃威融開場時引用作家詹偉雄的話形容「田中央」的工作態度：「別人是用頭腦在蓋房子，田中央是用身體在蓋房子。」

黃威融提到此書的緣起，是因為13年前他在Shopping Design雜誌服務時，曾採訪「田中央」，開始了以身體認識「田中央」的漫長之旅，深入了解為何有一群人從台灣西部跑到宜蘭這個不能蓋高樓的地方做公共建築。

黃聲遠在會中表示，這本書是他人生中的浪漫篇章，跟他平常所做的許多建築案子很像，「田中央的夥伴都是這樣，我們有建築師的本業，但各自有自己喜歡做的事情，當我們遇到對的朋友，事情就有可能發光發熱。」

黃聲遠說，當每個人真心投入某一件事情，最後得到的答案及成果，都不會是原來想像的那麼簡單，過程也許很繁複而漫長，但能夠在一起做一件事情，就是值得。

「田中央作品集」主編、實踐大學建築設計學系系主任王俊雄表示，黃聲遠認為做建築師最重要的事情是要讓人來看他設計的房子，而不是出一本書，讓人看過以後覺得不用來看房子了，「人在現場」一直是「田中央」非常看重的事，這也是出這本書時必須處理的弔詭。

王俊雄表示，這本書中有很多留白，那個狀態是要把空間推開，讓版面出現一個「空」的狀態，這跟黃聲遠做設計的狀態非常像，黃聲遠在處理建案的過程中，一直試圖把很多東西拿掉，讓空間可以跑出來。

王俊雄表示，這部作品集不會是一般人想像的作品集，而是呈現一種力量，可以讓人不在現場卻仍能感受到在現場的狀態，看過之後更想去看那些建築，「這本書像一道門，用黃聲遠的話說，更像是一則邀請。」

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負責書籍編排及裝幀設計的聶永真表示，這本書有點像書籍裝幀設計上的建築，但沒有像真正建築那麼多繁複考量，他在思考內容版面時，盡可能讓視覺對比的節奏強一點，讓畫面看起來有動的感覺。

聶永真表示，另外在留白方面，其實並非刻意而為，「它像一個邊做邊調整的平面建築，我們每一頁都很感性的去處理它，討論它，即便看起來有固定的版型，但其實每一頁看起來都是自由的。」（編輯：張雅淨）1101223

由平面設計師聶永真（左2）與建築師黃聲遠帶領的建築團隊「田中央工作群」22日晚間在台北誠品信義店舉行「田中央作品集」新書分享會，以「和時間做朋友」為題，暢談建築及裝幀設計理念。中央社記者邱祖胤攝 110年12月23日

平面設計師聶永真與建築師黃聲遠帶領的建築團隊「田中央工作群」，耗時11年完成「田中央作品集」，呈現團隊多年經營在地、投入公共工程的心路歷程（大塊文化提供／Oni Lai Photo Studio）中央社記者邱祖胤傳真 110年12月23日

「田中央作品集」主編王俊雄表示，這本書中有很多留白，那個狀態是要把空間推開，讓版面出現一個「空」的狀態，這跟建築師黃聲遠做設計的狀態非常像，黃聲遠在處理建案的過程中，一直試圖把東西拿掉，讓空間可以跑出來。（大塊文化提供／Oni Lai Photo Studio）中央社記者邱祖胤傳真 110年12月23日