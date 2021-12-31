用YouTube做外交 郭家佑開箱14國大使館

台灣數位外交協會理事長郭家佑日前受邀擔任中央社Podcast節目「空中小客廳」 嘉賓，分享在疫情下，如何從向外國人宣傳台灣，轉型為接觸在台外國人。中央社記者吳桓中攝 110年12月31日

（中央社記者張若瑤台北31日電）數位外交協會理事長郭家佑疫後將民間外交轉向在台外國人，並拜訪各大使館與辦事處，「2022年會做YouTube節目，開箱14個邦交國大使館」。郭家佑錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享4年多來做數位外交的轉折。

郭家佑2021年底才滿30歲，但早從2017年開始，她就為了行銷台灣這個「國家品牌」，足跡從南歐的科索沃，踏進越南的胡志明，先由數位策展「科索沃Next10」、到線下前進越南開「Taiwan Corner」公民外交咖啡館，最後連續2年辦「World Cup Taiwan／台灣國際友誼足球賽」，突破一般人對「傳統外交」的想像框架。

一個人做事畢竟是有限的，當年的科索沃，郭家佑曾在活動場合面對阿爾巴尼亞朋友從她眼前驅逐自己邀請的吉普賽朋友；被當地人揪集親友，向她索取「志工費」。隔年，郭家佑回台後創辦數位外交協會，希望能以「科索沃經驗」，從「網路社群」建立台灣與世界的連結，而她第一個目標鎖定越南。

「科索沃人熱情，越南人親切，都算友好，可以很快打成一片，但越南比科索沃更好融入。」從單打獨鬥到有了團隊，郭家佑以往想什麼就做什麼，現在每天除了自己該做的事，也會把團隊裡每個人都想過一次，「我變得比以前怕失敗」。

花了1整年時間學習當主管，郭家佑此時才體悟，「朋友能聚在一起做事，但同事卻不一定能當朋友」。在組織中一對多讓她分身乏術，而這個角色的轉圜，讓她開始試著和過去沒有深厚信任關係的人合作。

「現在最需要的資源是人才，我的團隊還一直在找中階主管。」數位外交產業人才短缺，郭家佑希望懂國際溝通與國際宣傳的年輕人也能投身公眾外交。「還沒踏出那一步，不要把世界上的事情想得太困難，保持好奇心與感受力，人生觀會開闊很多。」

每半年就必須面對全新的轉變，遇到壓力，郭家佑會跟想法不同的朋友聊天，她認為創業者要有自己的社會安全網，什麼壓力都扛在身上會垮掉，「一定有想放棄的時候，我也是慢慢才加大耐受度與抵抗挫折的強度」。

2022年，郭家佑聚焦3件大事，首先是對內溝通，希望把台灣在各個社會角落做國民外交的人找出來，講他們的故事。接著，替在台的國際學生建立共同社群，增加與台灣學生的互動，「有更多的生活體驗與在地連結，他們回國後，不會那麼快與台灣斷線」。另外，目前駐台外交機構有60多間，郭家佑已經逐一拜訪超過半數，「2022年就是開箱大使館的一年」。藉由做YouTube節目，郭家佑希望讓台人更認識我們的邦交國。

「宏都拉斯駐台大使是一位很親切的母親，見我們像看到自己孩子，會緊緊擁抱，然後一直拿東西給我們吃。」因為連續辦了兩屆「台灣國際友誼足球賽」，數位外交協會與中美洲的大使館互動頻繁，反倒是近期來台的波羅的海3國，郭家佑還沒機會認識，「我想等他們忙完再說」。

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另外，南太平洋的4個邦交國，除了吐瓦魯，郭家佑也尚未接觸。「網路普及率有一定的影響，還是要靠線下口耳相傳，當地的農技團或是醫療團反而比數位外交更有用。」

每個計畫不管大小都需要募款，郭家佑天天都有負債感，幾年下來也曾碰到死結，咬著牙跟朋友借了幾十萬元周轉，光靠著捐款與營業收入，數位外交協會怎麼撐下來的？有3000多名中南美洲人在台居住，自辦了6、7年足球賽，郭家佑如何說服他們的意見領袖與她合作？這些內容將在31日「空中小客廳」（https://reurl.cc/jkd4VZ）節目播出。（編輯：唐聲揚）1101231