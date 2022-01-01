原子習慣長踞暢銷書排行榜兩年半 台灣人為何這麼愛？

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文：黃淑芳

歲末各大書店年度陸續公布2021年暢銷書排行榜，出版2年半的舊書《原子習慣》橫掃博客來、金石堂、誠品、MOMO、讀墨所有通路排行榜，不管是銷售數量、電子書閱讀時間，它都名列前茅（幾乎全部都是冠軍）；讀者不光是跟流行把它買回家，也真的讀了。這本書到底為什麼打動台灣讀者，每7分鐘就能在博客來賣出一本？

2019年6月出版的《原子習慣》講述如何善用「複利」效應，讓猶如原子一般極小的習慣「利滾利」滾出巨大的差異，每天都進步1%，一年後，你會進步37倍。作者詹姆斯‧克利爾（ James Clear）提出有效建立永久良好習慣、系統化的「行為改變4法則」，讓讀者可以按表操課。

法則1提示：讓提示顯而易見

法則2渴望：讓習慣有吸引力

法則3回應：讓行動輕而易舉

法則4獎賞：讓獎賞令人滿足

全球55語言版本銷售500萬冊 台灣占9%

這本書2018年出版後風行全球，企業界、運動界、教育界、瘦身界都在推行。方智出版社主編黃淑雲接受中央社訪問說，《原子習慣》全球銷售量突破500萬冊，台灣銷售45萬本，占全球9%，「若從這本書授權超過50個語言版本來看，台灣占的分額令人印象深刻。」

《原子習慣》不是一夕爆量大賣，而是長銷，兩年多來不曾掉出博客來即時排行榜。不只一次看到新出書的作家邊「曬」作品登上排行榜的截圖，邊感嘆原子習慣驚人地屹立不搖。

圓神集團上一本創造類似現象的書，是岸見一郎帶動阿德勒心理學旋風的《被討厭的勇氣》，同樣是全通路發酵，暢銷而且長銷，全球熱賣超過550萬本，台灣紙本和電子書合計銷量將近100萬本。

疫情期間賣得更好

分析《原子習慣》銷售波段，黃淑雲指出，這本書雖然一上市就有不錯的口碑與銷量，但真正大幅成長是疫情期間。「避疫期間，上班族在家工作、學生在家上課，如何讓自己在家裡也能維持在公司、在學校的工作或學習習慣？許多讀者都覺得《原子習慣》的幫助很大。英文版其實也是這樣，這兩年的避疫期間，它在美國Amazon的排行比2018年10月剛出版時更好。」

原子習慣強調微小習慣累積的重要性，每天都進步1%，一年後你會進步37倍。（方智出版提供）

坊間向來不缺闡述習慣力的書籍，嚴格來說，《原子習慣》的內容不是什麼新發現，為何能有這麼強大的說服力？

黃淑雲說，很多人都讀過與「習慣」有關的書，只是這些書大多偏重習慣的力量、對人的影響，講理論比較多，實際應用的方法比較少。《原子習慣》最大的不同，在於它花了超過三分之二的篇幅提供確實可行，且非常人性化的方法。「這也是我們當初看過原文書稿後，決定極力爭取版權的主因。理論我們聽過太多，很清楚習慣的力量和重要性了，現在來點實際的吧！」

她進一步表示，作者提供的方法都不需要動用超凡意志力或自制力，很容易執行，應該也是它熱賣的原因。讀者看了發現內容很容易理解，方法容易執行又有成效，口碑很快就發酵，網路上出現許多心得文，而且運用在各種地方（甚至有產婦用來改進自己的記憶力），口耳相傳的力量很強。

比方說，書中提到建立習慣的第一個法則是「讓提示顯而易見」，想要養成吃水果的習慣，水果買回來就不要放進冰箱底層的保鮮儲存格，最好放在你可以清楚看見的開放空間（例如餐桌的水果籃裡）；覺得自己打太多電動，想要戒除這個習慣，每次使用後就將插頭拔掉，並把主機收到櫃子裡，讓打電動的提示「隱而不見」，也就是跟「讓提示顯而易見」這個法則反著來。

《原子習慣》中提到建立習慣的第一個法則是「讓提示顯而易見」，如想養成吃水果的習慣，水果買回來最好放在可清楚看見的空間。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

可行性打動讀者 任何領域都百搭

網路上有很多讀者實際應用原子習慣法則的現身說法，黃淑雲自己也有實證體驗。

她一直想遵醫囑養成多喝水的習慣，但始終沒成功。編這本書時，她按照書中「執行意向」的概念（我會於A時間，在B地點進行C行為），在電腦螢幕旁貼了一張紙，上面寫著：「我會在每天9:00／11:30／13:30／15:30／17:30，在茶水間喝一保溫杯的水。」於是，她真的建立起喝水的習慣。

方智出版社主編黃淑雲按照《原子習慣》中「執行意向」的概念，建立起喝水的習慣。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

書中對於這些看似微小的細節為什麼有效，有相當完整的解析。不管你想養成什麼習慣、戒除什麼習慣，都有簡單的方法可以起頭。

「原子習慣在所有通路都熱賣，我想是因為它很『百搭』，可以運用在生活的所有領域，」黃淑雲說，坊間有太多教我們怎麼樣在家庭、工作、人際關係、健康、金錢等方面變得「更好」的書，每一本書或許各有獨到的方法，共同點是你必須持之以恆地執行，也就是養成習慣，才會有收穫。從這個角度來看，原子習慣幾乎可以搭配任何教你變得「更好」的書或技巧。

新年伊始，許下2022年新年新願，這本台灣人超愛的長銷書，或許可以提供一條讓你更接近實現新年新希望的途徑。（編輯：趙敏雅）1110101

（方智出版提供）

書名：原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則

作者：詹姆斯‧克利爾

譯者：蔡世偉

出版社：方智

出版日期：2019/06/01