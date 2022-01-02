席德進逝世40週年紀念展 前進屏東美術館

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由國立台灣美術館規劃的「茲土有情－席德進逝世40週年紀念展」，2日起至16日巡迴至屏東美術館展出，共50餘畫作展出。（屏東縣政府文化處提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年1月2日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）由國立台灣美術館規劃的「茲土有情-席德進逝世40週年紀念展」，今天起至16日巡迴至屏東美術館展出，有「台灣山水」、「民房古厝」2大主題，共50餘畫作展出。

屏東縣政府文化處新聞稿指出，席德進為台灣留下相當豐富且珍貴的作品，典藏最多席德進畫作的國美館，去年特別推出席德進逝世40週年紀念巡迴展，精選席德進關注並親身領略、讚頌及經常描繪表現的台灣古蹟、民房、風景等水彩作品，透過藝術資源分享，提供給更多人欣賞。

另外，8日下午2時邀請台灣美術史學者蕭瓊瑞以「台灣山水四川情-席德進的藝術成就」做專題講座。

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文化處長吳明榮透過新聞稿指出，席德進1948年從四川來到台灣，將台灣的傳統文化元素、自然山水與人文特色融合，開創獨特的繪畫風格。1970年代起，席德進踏遍全台寫生，用他的水彩一一記憶即將消失的古蹟與傳統民房建築。

吳明榮表示，席德進將視野轉向台灣的田野山水，遍訪山川風景，隨著時序變化捕捉稍縱即逝的台灣美景，他以雄渾俐落、沉靜微妙的色韻變化，將台灣山水自然之美表露無遺，用台灣山水表現出水墨畫形式的水彩畫風格，極具特色，為台灣山水寫出面貌。（編輯：謝雅竹）1110102