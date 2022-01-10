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4名新科人間國寶出爐 細木作藝師首入列

2022/1/10 12:16（1/10 13:23 更新）
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文化部日前公告登錄「細木作」為重要傳統工藝，藝師游禮海技藝傳承自大溪地區傳統細木作工藝，其作品傳承閩式木作傳統，融合西式雕刻於其中，為台灣細木作工藝美學代表。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月10日
文化部日前公告登錄「細木作」為重要傳統工藝，藝師游禮海技藝傳承自大溪地區傳統細木作工藝，其作品傳承閩式木作傳統，融合西式雕刻於其中，為台灣細木作工藝美學代表。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月10日
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（中央社記者王寶兒台北10日電）文化部今天宣布新增4名新科「人間國寶」，重要傳統工藝保存者包含細木作藝師游禮海及彩繪藝師莊武男，重要傳統表演藝術保存者則有布袋戲藝師江賜美及客家八音藝師鄭榮興。

文化部透過新聞稿表示，文化部自民國98年起依「文化資產保存法」登錄重要傳統工藝及重要傳統表演藝術並認定保存者（又稱人間國寶），截至去年12月，國家級重要傳統工藝已達21項、29名保存者，重要傳統表演藝術則有19項、30名保存者。

細木作為文化部日前公告登錄的重要傳統工藝，自明清時期傳入發展至今，技法、式樣、紋飾充分反映台灣信仰習俗與生活歷史脈絡及時代、社會變遷。

游禮海技藝傳承自大溪地區傳統細木作工藝，不僅見證大溪木器漢、和、洋混搭樣式的時代演變，更以中西合璧的特色引領大溪木藝發展；其作品傳承閩式木作傳統，融合西式雕刻於其中，為台灣細木作工藝美學代表。

莊武男則師承藝師洪寶真，從事傳統建築彩繪逾60年，瞭解彩繪各項工序流程，具彩、繪、畫技能，並熟知傳統彩繪打底、工具製作的傳統知識，尤以「垛頭彩繪」見長，為台灣極具代表性的彩繪藝師。

從事布袋戲演出70年的江賜美，經歷內台、賣藥團、外台、文化場等不同布袋戲發展階段，熟知並體現布袋戲知識、技藝及文化表現，其技藝精湛，具指標意義，為傑出、獨特並具代表性的布袋戲女演師。

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鄭榮興則是繼苗栗陳家班北管八音團、美濃客家八音團後，新增認定的客家八音保存者，他是苗栗陳家班北管八音團第5代傳人，自幼隨祖父陳慶松學習八音，嫻熟八音、北管、採茶戲等各項樂器演奏，並具深厚造詣，能夠精湛表現八音技藝及其流派特有風格。

文化部表示，本次新增重要傳統工藝及重要傳統表演藝術保存者，也將續依「文化資產保存法」第92條規定，啟動各項保存、教育推廣及師徒制傳習計畫。（編輯：陳仁華）1110110

彩繪藝師莊武男從事傳統建築彩繪逾60年，瞭解彩繪各項工序流程，文化部認定其為傳統建築彩繪工藝保存者。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月10日
彩繪藝師莊武男從事傳統建築彩繪逾60年，瞭解彩繪各項工序流程，文化部認定其為傳統建築彩繪工藝保存者。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月10日
布袋戲藝師江賜美從事布袋戲演出70年，經歷內台、賣藥團、外台、文化場等不同布袋戲發展階段，熟知並體現布袋戲知識、技藝及文化表現，技藝精湛，具指標意義，經文化部認定為重要傳統表演藝術保存者。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月10日
布袋戲藝師江賜美從事布袋戲演出70年，經歷內台、賣藥團、外台、文化場等不同布袋戲發展階段，熟知並體現布袋戲知識、技藝及文化表現，技藝精湛，具指標意義，經文化部認定為重要傳統表演藝術保存者。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月10日
客家八音藝師鄭榮興是繼苗栗陳家班北管八音團、美濃客家八音團後，文化部新增認定的客家八音保存者。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月10日
客家八音藝師鄭榮興是繼苗栗陳家班北管八音團、美濃客家八音團後，文化部新增認定的客家八音保存者。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月10日
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