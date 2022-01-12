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撒古流捲性侵疑雲 國藝會停止展覽贊助

2022/1/12 10:42（1/12 15:19 更新）
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國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆遭指涉性侵。（中央社檔案照片）
國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆遭指涉性侵。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙靜瑜台北12日電）國家文藝獎得主撒古流．巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）遭傳疑涉性侵案，國家文化藝術基金會今天表示，將停止贊助撒古流參加德國卡塞爾文件展。

撒古流遭指涉性侵，屏東地檢署啟動分案調查中。國家文化藝術基金會（簡稱國藝會）今天在官網發布說明表示，針對國藝會去年12月20日回應媒體，關於是否支持台灣藝術家參展15屆卡塞爾文件展一案，在尊重德國展方及不影響全體藝術家/團體獲邀參展的權益下，先行暫緩贊助撒古流的展覽製作；德國展方在同年12月21日發表聲明撒古流暫緩參展。

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國藝會表示，由於德國展方剛結束新年假期，至今沒有進一步決定，為免影響其他參展藝術家的權益，不論德國展方是否續邀撒古流參展，國藝會都將停止贊助；同時也尊重德國展方最後決定與後續司法程序。

至於國家文藝獎得主資格的問題，國藝會說明，因「國家文藝獎設置辦法」的制定與修正屬於國藝會董事會權責，國藝會已訂於今年1月26日將相關議題提請董事會討論。（編輯：張芷瑄）1110112

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