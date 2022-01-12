首屆馬祖國際藝術島2月登場 10年願景計畫啟程

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第一屆馬祖國際藝術島活動2月將登場，預計透過10年計畫，讓馬祖成為和國際連結的藝術島，連江縣長劉增應（中）和中華文化總會副會長鄭麗君（左2）12日出席台北場預告記者會，歡迎民眾到馬祖感受島嶼風情。中央社記者張新偉攝 111年1月12日

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（中央社記者王寶兒台北12日電）首屆馬祖國際藝術島活動將於2月登場，預計透過10年計畫，讓馬祖能成為和國際連結的藝術島。連江縣長劉增應和文總副會長鄭麗君今天表示，歡迎民眾到馬祖感受島嶼風情。

馬祖國際藝術島活動由連江縣政府和中華文化總會共同主辦，距離活動開幕倒數一個月，今天於台北信義誠品書店舉行台北場預告記者會。除鄭麗君、劉增應外，文化部次長蕭宗煌、交通部觀光局長張錫聰、日本台灣交流協會副代表橫地晃、文總秘書長林錦昌、文總副秘書長李厚慶、喻小敏也共襄盛舉。

劉增應致詞表示，馬祖國際藝術島是台灣首個以10年為願景的藝術行動，未來將以雙年展方式，導入藝術與設計的專業，重新訂定縣政文化治理的新模式。接受會後聯訪時，他也向媒體指出，期望透過馬祖國際藝術島培養人才、吸引人才，接軌國際外也扎根在地能量，共創馬祖美好未來。

劉增應提到，2月中開展期間適逢馬祖最重要的傳統慶典「擺暝」。馬祖過去有半世紀是守護台灣的前線，那些日子雖然辛苦，卻也留下許多戰地特色，這次很開心邀請許多藝術家在馬祖大展身手，誠摯邀請大家規劃一趟跳島藝術之旅，感受獨具特色的馬祖，並見證馬祖全新的形象。

鄭麗君致詞表示，在台灣島舉辦記者會，別具意義，因為對許多台灣人而言，馬祖既熟悉又陌生，知道馬祖、或許也去過，但不一定知道馬祖擁有珍貴的史前文化、豐富的海洋文化，盛極一時的閩東文化、凝聚人心的宗教文化、冷戰最前線的戰地文化，還有老酒文化及飲食文化。

鄭麗君認為，人們共同的記憶，不能只有台灣島的記憶，必須一起保存、再造與共創獨一無二的馬祖文化，將豐富台灣的文化與多樣性，相信馬祖將成為台灣的國際藝術島，「釀造是持續在進行的，美酒已經釀好，就待大家細細品味。」

馬祖國際藝術島將於2月12日至4月10日在馬祖四鄉五島展開。（編輯：張雅淨）1110112

首屆馬祖國際藝術島活動2月將登場，中華文化總會副會長鄭麗君12日在台北場預告記者會中表示，人們共同的記憶不能只有台灣島的記憶，必須一起保存、再造與共創獨一無二的馬祖文化，也將豐富台灣文化與多樣性，相信馬祖能成為台灣的國際藝術島。中央社記者張新偉攝 111年1月12日