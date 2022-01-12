島嶼的遠見 馬祖基隆新竹首長分享文化治理

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（中央社記者王寶兒台北12日電）首屆馬祖國際藝術島活動2月將於馬祖正式開幕，首場論壇今天舉行。由連江縣長劉增應、基隆市長林右昌和新竹市長林智堅共同以「島嶼的遠見」為題，分享文化治理的經驗及看法。

馬祖國際藝術島由連江縣政府及文化總會共同主辦，預計透過10年計畫，將馬祖打造為能躍於國際的藝術島。劉增應於論壇中分享，過去是醫生，專門照顧病人健康，大家往往對「健康」的定義侷限於身體，但事實上健康的定義還包含心理，而藝術文化就是能讓人心中產生幸福、舒適的感受。

劉增應表示，透過藝術的力量，可以發覺、傳承並發揚光大馬祖在地特色。近幾年文總持續關注馬祖發展，挖掘到馬祖的海景、戰地據點等獨特的文化，這都是馬祖無可取代的印象，透過引進藝術家、設計師和在地居民交流後，一起長期努力讓馬祖島變成藝術島，甚至將全島都變成展場。

林右昌表示，今天是來為劉增應縣長打氣加油，相信在馬祖發展史上，也許20、30年後回頭看，決定辦理馬祖國際藝術島這一步，可能就是某個轉捩點。縣市首長的工作是家家有本難念的經、每天柴米油鹽醬醋茶，必須因應不同情境作出決策，而他很佩服劉縣長將馬祖推向藝術島的目標。

林右昌認為，活動是種工具，讓總體目標更明確且有明確時間點被完成，以基隆將在4月舉辦城市博覽會為例，也是將整個城市作為展演空間，只要透過不同視角就能看到新的可能性，馬祖過去是戰地，沒人想到藝術島的可能，但如今想到了，就能擁有不同視野和道路，成功指日可待。

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林智堅表示，以自己投身新竹治理的工作而言，透過聆聽專家團隊的建議獲益許多，一個城市要改造，一個人的力量有限，新竹市改變的關鍵是將設計力導入公共建設，用文化藝術活動創造幸福，他也由衷祝福馬祖國際藝術島活動順利。

論壇中，連江縣文化處處長吳曉雲、基隆市都市發展處處長徐燕興、新竹市市政顧問王俊雄、台灣設計研究院院長張基義，均分別分享文化治理實戰經驗，如馬祖以「文化」治理為核心推動藝術島，基隆以「規劃」帶領城市翻轉，新竹打造城市「建築」的治理機制等，帶領聽眾窺見不同城市政策的視野。（編輯：屈享平）1110112

第一屆馬祖國際藝術島活動2月將正式登場，首場系列論壇12日在台北舉行，由連江縣長劉增應（中）、基隆市長林右昌（右）和新竹市長林智堅（左）以「島嶼的遠見」為題，分享文化治理經驗與看法。中央社記者張新偉攝 111年1月12日

基隆市長林右昌12日在「島嶼的遠見：文化治理論壇」中表示，以基隆將在4月舉辦城市博覽會為例，將整個城市作為展演空間，只要透過不同視角就能看到新可能性，而馬祖過去是戰地，沒人想到藝術島的可能，但如今想到了，就能擁有不同視野和道路，成功指日可待。中央社記者張新偉攝 111年1月12日

新竹市長林智堅12日出席「島嶼的遠見：文化治理論壇」時表示，一個城市要改造，只靠一個人的力量有限，新竹市改變關鍵是將設計力導入公共建設，用文化藝術活動創造幸福，他也由衷祝福2月將登場的首屆馬祖國際藝術島活動順利。中央社記者張新偉攝 111年1月12日