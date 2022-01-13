台灣舞作突破難關 疫情嚴峻期間赴紐約演出

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告白熾造鄭皓編舞演出的「觸底的形色」為第19屆東亞當代舞蹈節在紐約日本協會劇場彩排。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年1月13日

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（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）紐約COVID-19疫情嚴峻之際，來自台灣的驫舞劇場、告白熾造舞者突破難關，預定明天起兩天在曼哈頓中城的日本協會大廳及劇場演出，展現台灣表演藝術工作者熱情與敬業精神。

第19屆東亞當代舞蹈節（Contemporary Dance Festival: Japan + East Asia）14日至15日登場，將呈現台灣驫舞劇場蘇威嘉編舞、方妤婷演出的「自由步－一盞燈的景身」與告白熾造鄭皓編舞演出的「觸底的形色」，日本舞踏藝術家鯨井謙太郒、奧山巴拉霸以及韓國雙人組崔敏善、姜晉的舞作。

去年底紐約COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因變異株Omicron傳播而迅速惡化，眾多實體演出活動取消。東亞當代舞蹈節以高規格防疫措施因應，照常舉辦，4齣舞作只有日本團無法親赴現場演出。

日本協會（Japan Society）藝術總監暨東亞當代舞蹈節策展人塩谷陽子透過新聞稿表示，疫情嚴峻之際繼續實體演出是令人掙扎的決定，但想到超過兩年未能向美國觀眾呈現亞洲最新舞蹈創作，覺得相當可惜，和各國合作單位與團隊充分討論後就一鼓作氣辦到底。

駐紐約台北文化中心主任張惠君說，兩年前爆發的COVID-19疫情打亂原訂展演計畫，原本以為今年實體演出很篤定，沒想到Omicron變異株帶來極大變數，「我們作為國際交流展演的推動者，倚賴過去習以為常的經驗已經不夠用，韌性面對新局是永不停止的挑戰」。

「自由步」是蘇威嘉2013年展開的10年編舞計畫，系列舞作加深探索線條、舞步、造型、律動與音樂及光線的關聯，追求舞蹈身體的細緻、極限，進而引領觀眾賦予表演者各種想像與情感連結。

「自由步－一盞燈的景身」（FreeSteps – NiNi）是由新銳舞者方妤婷演繹時間性延長的流動型舞蹈，2019年在台灣與歐洲巡演獲得一致好評。

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「觸底的形色」（Touchdown）由國家兩廳院委託創作，2019年在兩廳院實驗劇場首演，2021年在愛丁堡藝穗節台灣季首演舞蹈電影版。數學系出身的鄭皓在作品中呈現當空間與維度不再受限時，人類與物品可擁有的突破性力量。

紐文中心與日本協會2008年起合辦東亞當代舞蹈節，在美國表演藝術界年會期間呈現台灣、日本、韓國當代舞蹈節目，多年來讓三十舞蹈劇場、風之舞形、林文中舞團等團隊獲得紐約演出機會，在業界建立良好口碑。（編輯：郭中翰）1110113