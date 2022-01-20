巴黎聖母院虛擬重建 宏達電VR助陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北20日電）著名的巴黎聖母院在2019年慘遭祝融，為了讓珍貴的文化遺產永存，宏達電旗下HTC VIVE與Emissive支援巴黎聖母院數位重現計畫，花費數月使用高分辨率掃描，在VR世界重建聖母院。

宏達電今天宣布VIVE X加速器計畫的內容合作夥伴Emissive Studio團隊，耗費數月完成巴黎最具代表性的歷史古蹟－巴黎聖母主教座堂VR數位重現內容，得以讓全球民眾重溫巴黎聖母院風采。

這項成果並與法國主要電信商Orange合作，於法國巴黎都會區首要中心拉德芳斯（La Défense, Paris）向公眾開放。

宏達電表示，現在世界各國民眾可透過全球首款5K高解析VR一體機VIVE Focus 3觀賞，並身歷其境重溫這座擁有玫瑰花園的哥德式教堂以及一系列珍貴文物。

巴黎聖母院始建於1163年，歷時一個多世紀才完工，外觀得到全球認可和讚譽。隨著時間的推移，它見證歷史上許多關鍵時刻，例如拿破崙．波拿巴在此加冕，數百年的歷史和精緻的設計給全世界留下了深刻的印象，並於1991年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但2019年4月巴黎聖母院慘遭祝融，大火吞噬了標示性尖塔屋頂及多項世界珍奇，造成巨大文化損失。這樣一個重要文化遺產的損失引起了巨大的震撼，法國立即展開資助重建該教堂的運動，人們開始思考並關注如何保存巴黎聖母院的記憶和體驗，而不僅僅是照片和影片。

HTC董事長暨執行長王雪紅表示，讓人們能透過虛擬實境方式重溫巴黎聖母院令人驚嘆的美麗風采與歷史，是虛擬實境如何協助保存歷史的一個傑出例子。且透過HTC VIVE Focus 3一體機可真實且清晰呈現巴黎聖母院原貌，讓人們彷彿真實身處在聖母院內並沉浸於世界遺產曠世巨作氛圍中，欣賞絕美建築和珍貴文物。（編輯：郭無患）1110120