金門古蹟董允耀洋樓修復發包 採最有利標助新生

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金門縣文化局20日表示，為守護珍貴文化資產，有別以往採最低標發包方式，縣定古蹟董允耀洋樓修復工程改採適用最有利標方式，評選出優良廠商為老建築活出新生命。中央社記者黃慧敏攝 111年1月20日

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（中央社記者黃慧敏金門縣20日電）金門縣文化局今天表示，有別以往採最低標發包方式，縣定古蹟董允耀洋樓修復工程最近以最有利標順利發包，將助老建築活出新生命；為讓民眾了解修復工程，明天將辦理說明會。

金門縣文化局發布新聞表示，金門古蹟、歷史建築數量多及密度高，為守護珍貴文化資產，縣府改採適用最有利標方式，評選出優良廠商為老建築活出新生命。

金門縣文化局長許績鑫說，如果無法針對各棟老建築尋找良醫，容易產生四不像的建築，也有可能是對修復古蹟、歷史建築工程流程不熟悉而造成非專業現象，導致民眾權益受損，極易引發民怨。

文化局說明，昔日修復工程都採用最低標發包，為了能進一步提升修復品質，並跟隨全台古蹟、歷建修復工程發包的趨勢，前年第1次嘗試採用評分及格最低標，為歷史建築「張文帝洋樓」修復工程找到良好營造廠商；2年來廠商用心修復，修復品質有所提升，達到預期成效。

新聞稿表示，繼張文帝洋樓、縣定古蹟藏興古厝及王金城洋樓採用評分及格最低標後，縣定古蹟董允耀洋樓修復工程也在最近以最有利標順利發包，期許2年後，董允耀洋樓可以風華再現。

根據文化局文化資產資料，董允耀幼年家境清貧，以賣豆腐為生，10餘歲跟著鄉人遠赴印尼泗水謀生，初時為幫工，稍有積蓄後批購胡椒粒賺取差價，後與人合夥經營船行，獲利許多，民國22年返鄉興建洋樓。

董允耀洋樓是1棟三塌岫型式建築，共分為3部分，包括近乎四方形、正面兩邊向前凸出，形成1個凹形的2層主建築本體；後方加上1排1層的平房，作為廚房及附屬空間；前面有一排向的1層平房，作為雜物間。

董允耀洋樓在民國38年為退守金門的國軍所徵用，59年間曾為陸軍海龍部隊進駐，洋樓正立面上及2樓內簷裝修仍存海龍字樣、蛙人圖案油漆痕跡。

文化局表示，未來的青嶼張氏兄弟洋樓、後浦許允選洋樓及蔡厝蔡氏家廟，也將以最有利標發包。

文化局指出，為讓民眾了解董允耀洋樓修復工程，明天將辦理說明會，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，將以線上方式辦理。（編輯：戴光育）1110120