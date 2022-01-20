德國膠帶藝術家巧手 高雄輕軌列車變身移動花燈

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以膠帶藝術聞名國際的德國柏林團隊TAPE THAT，運用特殊的螢光膠膜搭配蓄光膠帶，為高雄輕軌列車勾勒發光輪廓，成為台灣燈會中唯一的移動式花燈，作品名為「微光流動」。（瘋設計提供）中央社記者王寶兒傳真 111年1月20日

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（中央社記者王寶兒台北20日電）2022年台灣燈會將在2月登場，以膠帶藝術聞名國際的德國柏林團隊TAPE THAT，去年12月底專程飛抵台灣，他們將以特殊的蓄光膠帶包裹高雄輕軌列車，為今年的台灣燈會打造移動花燈。

TAPE THAT由6名年輕藝術家組成，2019年他們首次訪台，在台北推出「聚膠行動」特展，佳評如潮。此次共4名藝術家造訪南台灣，除把高雄輕軌列車改造為移動式花燈外，明天也將於高雄駁二藝術特區推出「聚膠行動#TapeArt 2.0@KAOHSIUNG」特展。

台灣「瘋設計」團隊此次和TAPE THAT共同策展。瘋設計總經理張慧菁今天向中央社記者表示，4名德國藝術家非常期待在完成作品後好好體驗高雄，過去TAPE THAT曾以膠帶結合建築等大型物件，包裹高雄輕軌列車，體積不是最大的挑戰。

張慧菁表示，如何運用膠帶，讓列車在行駛及靜態下擁有不一樣且特殊的視覺效果，才是最大的課題。為倡導環保議題，團隊使用的是能吸收陽光的蓄光膠帶，夜間會發亮，白天會反光，貼在列車上，不論是因應列車移動、靜止或是時間不同，看起來都會不一樣。

張慧菁笑說，當初為了要確定使用的膠帶材質，團隊歷經半年遠距溝通、反覆測試，看不同款的膠帶在太陽下會否褪色等，所幸高雄太陽即使在冬天還是很大，讓方案一切可行。

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「聚膠行動#TapeArt 2.0@KAOHSIUNG」特展則大玩空間錯視感，張慧菁形容，就是用膠帶「欺騙眼睛」，相較2019年於台灣展出的「聚膠行動」特展，這次TAPE THAT作品更成熟，也添加更多如雕塑等複合媒材，「民眾走進場內可能要小心翼翼，因為你不確定你看到的究竟是一面牆還是一個空間。」

「聚膠行動#TapeArt 2.0@KAOHSIUNG」將在明天起於高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫展出至4月10日。（編輯：屈享平）1110120