歌仔戲加人鬼戀 音樂劇「釧兒」首登國家戲劇院

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（中央社記者趙靜瑜台北22日電）躍演劇團以多年打磨的音樂劇「釧兒」，將歌仔戲底蘊結合人鬼戀，寫下超過3萬人次的精彩口碑。「釧兒」歷經2019冠狀病毒疫情影響，2度延期，目前終於排定台北國家戲劇院檔期，預計3月起演出旗艦劇場版。

音樂劇「釧兒」由曾慧誠執導，澎恰恰原創故事，金曲獎常勝軍李哲藝擔任音樂總監，過去陸續在高雄衛武營及台中歌劇院等地巡演，每次搬演都有修整進步。躍演劇團今天發布新聞稿表示，「釧兒」今年終於「班師還朝」，回到主場演給台北觀眾看。

「釧兒」劇情描述一個沒落歌仔戲班，意外得到搬演酬神大戲「薛平貴與王寶釧」的機會，卻重現了一個穿越生死兩界的愛戀與承諾，音樂感人，來自土地的氣息，也令觀眾動容。

2015年「釧兒」在衛武營戶外榕園震撼首演，成功的結合傳統戲曲與現代戲劇，打造一段屬於台灣的愛情音樂劇。

今年即將在台北國家戲劇院演出的旗艦劇場版，由李哲藝帶領灣聲樂團現場演奏，荒山亮與澎恰恰擔綱同一角色，周定緯、楊子儀分別演出歌仔戲小生與歌舞團團長，搭配劇場實力演員張芳瑜、張擎佳、呂承祐、王悅甄等演員共同演出。

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「釧兒」男主角「阿強」由曾被稱為「星光舞王」的周定緯擔任，他不但是首次挑戰歌仔戲身段及唱腔，還要苦練台語；導演曾慧誠也首度客串，加碼演出廟公，曾慧誠說，這是一種東西方巧妙的融合。

音樂劇「釧兒」將於3月11日至13日演出，地點在台北國家戲劇院。為了讓更多年輕學子走入劇場，「釧兒」每場次都設有高中特別保留席，歡迎高中生進場參與，感受音樂劇動人之處。（編輯：屈享平）1110122