發酵吧葡萄汁 繪本揭開葡萄酒知識高度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「發酵吧！葡萄汁」以繪本形式解析萄萄酒知識，從除草、整枝，一路探討到硫化物添加的兩難，內容嚴謹，表現手法卻是貼心。（積木文化提供）中央社記者屈享平傳真 111年1月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者屈享平台北24日電）葡萄酒漫畫在書市流行多年，但多半是以情節取勝，酒款介紹穿插其間。最近一套新上市的繪本，卻是以問答形式解析葡萄的種植與釀造，內容專業紮實，讀者從書中讀到的不僅是故事，更是知識。

這套新上市的葡萄酒繪本，原書是以法文編寫，共分兩冊，分別為「發酵吧！葡萄汁：種植」、「發酵吧！葡萄汁：釀造」。雖說是繪本形式，但兩位作者深入走訪25座葡萄園與酒窖，從除草、整枝，一路探討到硫化物添加的兩難，內容嚴謹，表現手法卻是輕鬆貼心，原創風格在市場獨樹一幟。

「發酵吧！葡萄汁」中譯本還特由通曉法文的葡萄酒作家林裕森與劉永智審定，內容極具參考價值，愛好者可從中領會葡萄種植與釀造的技術課題，特別是近年紅到發紫的自然酒理念。

近年投入自然酒風潮的林裕森認為，「發酵吧！葡萄汁」是一套橫空出世的珍奇作品，可為酒迷帶來許多靈光一現的啟發和反思，以及在葡萄酒路上歷經風霜才能有的體驗和領悟。而這套以水彩和墨水手染的繪本，書中對於葡萄藤修剪、土壤養護、病蟲害處理，在人為介入與自然挑戰之間如何善意平衡，化繁為簡卻是不失其真。

加硫，還是不加硫？陳放，還是不陳放？葡萄酒的感性緣於大自然給予的無窮課題，如何選擇則是釀酒師永恆的挑戰。另一位負責審定的劉永智指出，酒莊或賣酒人常說酒的品質在葡萄園中就已決定9成，但一般人，甚至是業界比較了解的，其實都只是那1成釀造；至於種植部分，不管有多專業，仍需要補課，這繪本就是輕鬆易消化的講義。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

點綴專業知識的漫畫所在多有，但知識通常只是陪襯故事情節。葡萄酒在法國有著絕對的知識與文化高度，畢竟它在浪漫外表下有著厚實的技術實踐。「世界報」（Le Monde）認為此書 「適合初心者和資深葡萄酒愛好者」，可以想見此繪本知識含量之深。

「發酵吧！葡萄汁」一套兩冊，每冊厚達200多頁，它以軟性風格的繪本呈現，揭開了屬於葡萄酒的知識高度。（編輯：張雅淨）1110124