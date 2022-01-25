文化部文馨獎頒獎 170組獲獎單位總贊助逾20億元

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）第15屆文馨獎頒獎典禮今天登場，今年常設獎獲獎151案，特別獎獲獎19案，共170組獲獎單位，總贊助金額逾新台幣20億元。文化部長李永得表示，代表政府及藝文界向獲獎者表達最深致謝。

由文化部主辦的第15屆文馨獎頒獎典禮今天在國父紀念館舉行，李永得在頒獎典禮上表示，這兩年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，全世界包括台灣在內，經濟、文化各層面都受到相當程度的影響，即使環境這麼艱困，文化部仍積極推動各項文化政策，例如去年已完成立法公布實施的「文化藝術獎助及促進條例」就是一例。

李永得表示，目前文化部正在研議推動「文化創意產業發展法」，這個法令希望提高企業、團體或個人，在投資文化創意相關產業的免稅額能夠再提高，這個提高的額度已經與財政部進行一年多的協商，初步達成共識。

李永得表示，目前該法條已經要送到行政院，行政院通過以後，立法院下個會期就會審查「文化創意產業發展法」，希望也藉這個機會能引進更多民間企業的力量，還有包括團體或個人，跟政府共同營造一個更好的藝文發展環境。

今年榮獲「評審團特別獎」的得獎者洪鈞雄、許照信與林柏亭，3人都是無私捐贈前輩藝術家作品給政府，豐富了台灣的文化資產，也讓後代有機會親見台灣優秀前輩藝術家創作。其中洪鈞雄、林柏亭分別捐贈台灣藝術家洪瑞麟、林玉山作品，豐富台灣美術典藏。

許照信則是捐贈許鴻源博士畢生收藏的台灣美術作品，這也是台灣藝文界迄今最大的海外捐贈案，對於台灣美術史的整體研究建構，具有重大意義與價值。

獲得特別獎「年度創意獎」的「瑞儀光電股份有限公司/財團法人瑞儀教育基金會」，與高雄市立歷史博物館合作打造新創皮影戲，提供企業專業協助改良皮影戲燈具，讓在地劇種重新發光；「財團法人台北市林芳瑾社會福利慈善基金會」與具亞斯伯格成人特質者共同創作、表演，將戲劇與治療結合，開創另一種劇場形式。

同獲年度創意獎的「財團法人融悟文教基金會」，長期關注台灣弱勢族群，支持雲門舞集推動「藍天教室」、「逆風計畫」，讓中途學校的大孩子們透過動身體，重新獲得快樂與正能量。

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榮獲特別獎「長期贊助獎」的「遠東集團徐元智先生紀念基金會」、「財團法人台積電文教基金會」及「環鴻科技股份有限公司」，則是長期支持台灣藝文活動及團隊至少超過16年以上。

人才培育方面，榮獲「藝文人才培育獎」的「親愛愛樂」，10多年來在偏鄉默默耕耘，用音樂關懷、照顧部落孩童；「財團法人陳啟川先生文教基金會」多年扶植南部藝文團隊，厚植南部藝文發展的土壤；「財團法人鴻梅文化藝術基金會」開辦「鴻梅新人獎」，挖掘培育台灣新生代的藝文人才；「台灣三千藝文推廣協會」創辦人姚啟甲則長年推廣傳統文化，辦理文學、古典詩詞等課程，培育國內藝文人才。（編輯：張雅淨）1110125