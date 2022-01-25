台南水交社「敝墟書店」26日開幕 翻轉眷村文化

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台南市南區水交社「敝墟書店」26日開幕，這間書店是一幢翻轉眷村文化的非典型老屋新書店，傳承日式建築沉靜生活脈絡，也顯影眷村特色。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月25日

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（中央社記者張榮祥台南25日電）號稱全台最美花園書店的「敝墟書店」明天開幕；這間書店座落於台南市南區水交社，是一幢翻轉眷村文化的非典型老屋新書店，不只傳承日式建築沉靜生活脈絡，也顯影眷村特色。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，「敝墟書店」命名理念，來自於水交社的「君子之交淡如水」，「敝」字呼應「君子」，為謙遜用語；「墟」泛指聚落，寓意此處是推廣閱讀的知識空間。

「敝墟」音同「必需/必須」；2021年3月底，法國巴黎等16個省因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第3波疫情封城1個月，各式展覽、戲院、電影院等暫停營運，總統馬克宏卻將書店列入生活「必需」，允許開門，使文化在沉重封城時期扮演重要角色，文化與閱讀是生活中的「必需/必須」，也是「敝墟書店」想要傳達的理念。

「敝墟書店」內部規劃「主題書展區」、「泡書區」、「將軍書房」等不同空間，主題書展區展出台南市政府文化局及蕭壠兒童圖書館的館藏立體書，首檔展示「恐龍」、「哈利波特」、Red Dot（紅點設計）、「達文西」4大主題相關繪製立體書，適合所有年齡層讀者。

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文化局表示，「敝墟書店」開幕首檔書展，文化局請來老房子事務所主理人謝小五擔任首位策展人，規劃主題書展及全區規劃設計，同時串連台南在地品牌－原木創作藝術家「謝木木工作室」及古道具收藏家「鳥飛古物店」合作。

此外，文化局規劃這幢建築原台所（廚房）空間為小藝廊，未來將不定期與藝術創作者合作展覽；首檔開幕展由知名插畫家ericoco進行小型策展，以小虎創作主題呼應虎年，展出多幅設計插圖及手作小物。（編輯：陳仁華）1110125