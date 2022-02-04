虎年駕到 看老虎大小事迎新年

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今年為農曆生肖虎年，迪化二0七博物館推出「虎年虎事」特展，挖掘常民生活中可見的老虎大小事，圖為常見有關「虎」的品牌。（迪化二0七博物館提供）中央社記者王寶兒傳真 111年2月4日

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（中央社記者王寶兒台北4日電）農曆年節，適逢虎年，迪化二0七博物館以「虎」為主題，推出「虎年虎事」特展，從文字、生肖運勢、民俗信仰到生活中的虎等，與民眾介紹關於「虎」的文化。

迪化二0七博物館館長華安綺表示，台灣原本是沒有老虎的，但隨著先人渡海來台，帶來原鄉的虎圖騰崇拜及民俗信仰，逐漸發展成台灣獨特的虎文化。

華安綺表示，老虎是兇猛威武的動物，在遠古時期被當作軍事權力的象徵，但在民間工藝中，虎的形象漸漸增添俏皮及可愛的柔和面，彰顯其避邪保平安的吉祥意涵。

展覽從「虎」的說文解字開始，「虎」字最早出現於甲骨文中，因其特殊斑紋擁有如「班子」等別名。透過秦陽陵虎符縮小模型，可知虎早早成為威猛無懼的象徵，虎符一半會給駐軍首領，一半由皇帝保存，需要動用兵權時，就是中國古代帝王最佳的信物。

虎的圖像於民間則常運用在歲時節慶或民俗藝品中，從展覽中可見過去被用以避邪的大幅老虎剪紙圖；端午節配戴老虎造型的香包、以艾草綑成老虎來除煞，或在牆面貼上張天師騎虎鎮五毒圖；孩童的衣物鞋帽上會縫製虎的圖像，守護孩童逢凶化吉平安長大。

策展人王貞懿表示，展區中也特別介紹虎年生肖的禁忌，「相較其他生肖，因為老虎代表兇猛，生肖屬虎的人禁忌特別多，例如屬虎不能當伴郎伴娘、忌諱探視新生兒等等，但親友買新房時，也可以請屬虎的人去走一圈，幫房屋增加陽氣。」

「虎年虎事」特展現於迪化二0七博物館3樓藝廊展出自5月8日，週二固定休館外，春節期間小年夜至初三休館。（編輯：屈享平）1110204